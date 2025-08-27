Festa Major de Sant Celoni 2025: tota la programació

Sant Celoni es prepara per viure intensament la Festa Major 2025, que enguany se celebrarà del dijous 4 al dilluns 8 de setembre amb una programació extensa i diversa pensada per a tots els públics. Les activitats arrencaran després d'una programació per escalfar motors, la Prèvia, del 29 d'agost al 3 de setembre. A més, i com és habitual, la festa comptarà amb una extensa oferta musical, que portarà a la capital del Baix Montseny alguns dels grups més destacats del panorama català.
Programació 2025
Dijous 4 de setembre
La festa arrencarà oficialment dijous 4 de setembre amb la Parada dels MontSenys i el taller obert de la Colla de Castellers del Baix Montseny, tots dos a la plaça de la Vila a partir de les 17 hores. A les 18 hores, la plaça de l’Església acollirà la venda de marxandatge dels MontNegres, i mitja hora més tard tindrà lloc la benvinguda de la Festa Major amb la Senyoreta Muntanyetes i en Poca Farra, que comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes.
A la nit hi haurà dues propostes: la Nit de Senys, amb un sopar de carmanyola i activitats com el llançament de roda a la plaça 1 d’Octubre a les 21 hores, i la Nit de Negres, que començarà amb el concert d’Els Pipes a les 19:30 a la plaça de l’Església. Allà mateix, 21 hores, hi haurà la tradicional botifarrada, seguida del concert de Boys Damm a les 22:30 hores i una sessió de punxadisc fins a dos quarts de dues. A les dues de la matinada, la plaça de la Vila es convertirà en escenari de la prova “Ni una gota a terra!”, una prova puntuable del Corremonts.
Divendres 5 de setembre
Divendres 5 de setembre començarà amb la jornada “Dona sang per a la Festa”, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores a la biblioteca l’Escorxador. A la tarda arribarà la passejada i marxa de les Ermites, amb sortida des de la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç a partir de les 19 hores. A les 22:30, la plaça de la Vila acollirà el pregó de Festa Major a càrrec de la Colla de Diables, que celebra el seu 35è aniversari amb l’espectacle La Pell del Dimoni.
La nit continuarà amb el Correxarrups, a les 23 hores, i una potent oferta musical. L’espai El Perdigó viurà els concerts de Trau (18:30 h), Jordi Pèlach (19:45 h), Maragda (21 h) i Les Cruet (22 h). Alhora, l’espai Barraques oferirà els directes de Les Que Faltaband a les onze de la nit i Dan Peralbo i el Comboi a la 1:30 hores, seguits de música fins a la matinada.
Dissabte 6 de setembre
El dissabte 6 de setembre es repetirà la jornada de donació de sang, i a les 11 hores la plaça Cardenal Cisneros viurà el Correxutxes de MontSenys i MontNegres. També a les onze començarà la XXX Trobada de Puntaires al carrer Major, mentre que a les 12 hores hi haurà un concert familiar amb Disco per Xics a l’espai El Perdigó i, al mateix temps, Els Cantaires convidaran tothom a cantar al carrer Major de Dalt.
La plaça de la Vila acollirà una intensa jornada de migdia amb audició de sardanes amb la cobla Bisbal Jove, la prova de llençar el pinyol i, a la tarda, la plantada de gegants a les 16:45 hores i la cercavila, que arrencarà a les 17 hores. Al vespre, la festa continuarà amb el concert i ball de Festa Major de l’Orquestra Maravella a les 17:30 hores al Teatre Ateneu, la ballada de gegants a les 18 hores a la plaça de la Vila i la diada castellera a les 18:30 hores.
A la nit, la Colla de Diables oferirà un espectacular correfoc a partir de les 22:30 hores. A l’espai El Perdigó hi actuarà Jordi Lanuza Duo amb Eli Pons (18:30 h), Carles Carolina (19.45 h), The Booty Hunters (21 h) i Fuinha (22 h), mentre que a l’espai Barraques actuaran Roba Estesa (23 h), La Ludwig Band (0:45 h) i DJ Marsal Ventura (2 h), i a l’espai Punxadisc, a la plaça de la Biblioteca, punxarà DJ Serra de les 23 hores a 2 de la matinada.
Diumenge 7 de setembre
Diumenge 7 de setembre la festa començarà amb la bicicletada popular a les 10 hores i, al migdia, amb dues propostes: el concert familiar de Landry el Rumbero a l’espai El Perdigó i la bicipujada al turó de la Mare de Déu amb modalitat popular i accelerada, totes dues puntuables per al Corremonts.
A la tarda, el passeig 11 de setembre viurà la carrucada a les 18 hores, mentre que la plaça de l’Església serà escenari de la ballada de danses del món a les 19 hores i de la ballada de bastons a les 20 hores. A la nit arribarà el 36è sopar popular a les nou a la plaça de la Vila i, seguidament, les havaneres amb Americanus i rom cremat a les 22:30 hores.
Paral·lelament, la música tornarà a tenir un paper protagonista: a l’espai El Perdigó actuaran Artur Bogunyà Quartet (18:30 h), The Holy Sinners (19:45 h), Derbi Junior (21 h) i Hiding in Trees (22 h). A Barraques es podrà veure Al·lèrgiques al Pol·len (23 h), 31 Fam (0.45 h) i Caipirinyes (2 h), mentre que l’espai Punxadisc comptarà amb Mina Ritz de 23 hores a 2 de la matinada.
Dilluns 8 de setembre
El dilluns 8 de setembre tancarà la Festa Major amb el Matí Boig a les deu a la plaça de la Vila i l’espectacle infantil El carreró de les bruixes de la companyia Pocacosa Teatre a les 12 hores al Pallerola. Al migdia, el parc de la Rectoria Vella acollirà l’esperada Arrossada popular, i a la tarda hi haurà ball amb David Magem.
El vespre comptarà amb la tradicional estirada de corda de MontSenys i MontNegres al carrer Girona a les set, seguida de l’esclat final de Festa Major a la plaça de la Vila amb el concert de Xeflis Band a les 19 hores i el veredicte del Corremonts a les 20:30 hores. El punt final el posarà el directe de Yo suspendí EGB a les 21 hores, també a la plaça de la Vila.