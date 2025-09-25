L'Ajuntament de Sant Celoni aborda «projectes clau» amb la delegada del Govern

Sant Celoni ha rebut la visita institucional de la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, aquest dimarts 23 de setembre, i l'equip de govern del PSC i l'Alternativa li ha traslladat una sèrie de demandes de la ciutat. L’acte va començar amb la recepció oficial al consistori, on va ser rebuda pels membres de l’Ajuntament i ha signat al Llibre d’Honor a la Sala de Plens.
A continuació, la delegada es va reunir amb l’alcalde Eduard Vallhonesta i el primer tinent d’alcalde Albert Planas per tractar qüestions d’especial interès per al municipi. Entre els temes que s’han posat sobre la taula hi ha les obres de la C-35, la construcció del nou Centre d'Atenció Primària a la zona de la Forestal i la necessitat d’una residència per a la gent gran, tres projectes que el govern local considera prioritaris per al futur de Sant Celoni.
La jornada va finalitzar amb una visita a les instal·lacions de l’Institut Escola Pallerola, que celebra el seu cinquantè aniversari amb una exposició divulgativa. En el centre educatiu, la delegada ha pogut conèixer de primera mà les reclamacions de la comunitat educativa. En concret, se li han traslladat dues demandes la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de Primària i la construcció d'un nou espai per a l’Educació Secundària Obligatòria.
El batlle, Eduard Vallhonesta, ha fet un bon balanç de la trobada i ha destacat el paper de l'equip de govern per canalitzar les necessitats de la ciutadania. "Estem transformant Sant Celoni i la Batllòria. Seguim treballant perquè el municipi avanci i tingui els serveis i infraestructures que mereix", ha expressat a través de les xarxes socials.