Renuncia Jofre Jovellar, president del Consell de Poble de la Batllòria

Jofre Jovellar, del grup municipal de Junts per Sant Celoni, ha presentat la renúncia com a regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria. En conseqüència, Jovellar també deixarà la presidència del Consell de Poble de la Batllòria, l'òrgan d'autogovern del nucli de població. La renúncia, "per motius personals", ha tingut lloc en el passat ple municipal, celebrat el dijous 25 de setembre de 2025. "Cal saber reconèixer quan s'ha de fer un pas al costat", ha expressat.
Segons ha explicat a la seva intervenció, ha tirat endavant la renúncia per "responsabilitat" i perquè la conjuntura del moment que viu li requereix "més que mai". "La feina i la gent que estimo mereixen la meva millor versió. Per estar a l'alçada del que tinc a casa i del que estic construint professionalment cal temps, energia i presència. I això ara mateix no és compatible amb el compromís que mereix el càrrec de regidor", ha declarat.
Alhora, Jovellar ha aprofitat per criticar el govern municipal i la seva manera d'enfocar la política a l'Ajuntament. "Quan el debat deixa de ser obert i les decisions ja venen preses abans d'escoltar, és dificil contribuir des de la construcció i el respecte", ha reblat. En aquesta línia, ha remarcat el seu compromís per Sant Celoni "per sobre de les sigles".
D'altra banda, però, assegura que continuarà amb la seva militància a Junts per Sant Celoni, una formació política on "sempre s'hi ha sentit bé" i "aliniat" amb la majoria de les propostes. També ha agraït als companys de partit la dedicació per construir el projecte de Junts, en especial, s'ha referit a Raül Garcia, el cap de llista. "Sempre ha confiat en mi i tinc molt clar que representa el lideratge que Sant Celoni necessita", ha afirmat.
Raül Garcia ha reconegut la tasca de Jovellar i li ha agraït la seva tasca per Sant Celoni i la Batllòria, un agraïment que també li han traslladat l'alcalde, Eduard Vallhonesta, el tinent d'alcalde Albert Planas i la regidora d'ERC, Fernanda Arribas.
Dues renúncies en poc temps
Jovellar feia dos anys que estava com a regidor a l'oposició i ocupava la presidència del Consell de Poble de la Batllòria des d'inicis d'aquest 2025. Jovellar es va assumir la responsabilitat després de la renúncia d'Anaïs Medina, també regidora de Junts a l'Ajuntament, que va deixar el càrrec després d'anunciar que no podria ocupar-se de les tasques corresponents amb "la dedicació i la intensitat" que es requereixen.
El Consell Territorial de Poble de la Batllòria és un òrgan de participació ciutadana creat el 2004 i format per 35 persones voluntàries majors de 16 anys, un representant de cadascuna de les entitats de la Batllòria, i un regidor de cada partit polític amb representació municipal a l'Ajuntament. El Consell s'organitza mitjançant el Plenari, una Comissió permanent i Comissions de debat que s'encarreguen de recollir les propostes de la ciutadania. Ara com ara, en són cinc en els àmbits de Comunicació, Educació i Cultura, Esports, Comunitat i Espai públic i Seguretat ciutadana. El Plenari es reuneix com a mínim quatre cops l'any, segons allò que el calendari acorda.