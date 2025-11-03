Aigües de Cardedeu ja és una realitat: el municipi assumeix la gestió de l'aigua

Aigües de Cardedeu ja presta el servei municipal d’abastament d’aigua potable del municipi des d'aquest dissabte 1 de novembre. Segons ha informat l'Ajuntament, la nova gestió no suposarà cap canvi per als usuaris i es farà a través del Consorci Besòs Tordera. El consistori de Cardedeu va prendre aquesta decisió després del darrer ple municipal que va resoldre el contracte amb l'anterior concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable.
Amb Aigües de Cardedeu l’Ajuntament del municipi gestionarà directament el servei d’aigua al municipi, que passarà a mans públiques. L’Ajuntament gestionarà el servei a través del Consorci Besòs Tordera, un ens públic del qual forma part, i ho farà amb el nom d’Aigües de Cardedeu.
El batlle de la vila, Josep Quesada, ha valorat molt positivament aquesta decisió, que ha rebut un ampli suport al ple municipal. “Ha arribat el moment d’iniciar una nova etapa a Cardedeu, en què l’aigua, un bé comú, essencial i de tothom, torni a tenir un lideratge públic, transparent i responsable. Amb aquesta nova gestió, fem un pas endavant per tenir un servei més proper, més clar i més nostre”, ha expressat.
Les persones abonades i usuàries, informa l'Ajuntament, no caldrà que facin cap tràmit amb l’administració. El servei es continuarà prestant amb total normalitat. "La gestió d’Aigües de Cardedeu és eficient i segura perquè compta amb una estructura tècnica sòlida i un equip de professionals amb molta experiència en la gestió de l’aigua", ha comunicat el consistori.
En aquesta línia asseguren que el nou ens municipal garantirà una gestió responsable, una resposta ràpida davant de qualsevol incidència i un servei de qualitat per a tothom. La regidora d’Obres i Serveis, Noelia Cortés, ha destacat la importància de tenir un servei proper i adaptat a les necessitats específiques de la vila. “Volem que l’aigua de Cardedeu sigui gestionada amb cura, proximitat i sentit de comunitat, pensant en les persones i en el futur del nostre municipi”, ha expressat.
En aquesta línia, des de l'oposició, la CUP de Cardedeu ha celebrat aquesta decisió, que han titllat de "nova etapa" i de "victòria" que volen defensar i fer avançar perquè vagi més enllà. "Després d'anys de lluita hem aconseguit el que semblava impossible. La força de la gent organitzada ha estat clau per fer possible el que el govern municipal no volia fer", han expressat a través de les xarxes socials.
Aprovat inicialment el canvi de gestió
El ple del mes d’octubre també ha aprovat l’establiment i el canvi de forma de gestió del servei d’aigua. Aquest procés va començar quan el ple municipal de juny va aprovar iniciar l’expedient per l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable a Cardedeu. L’acord va incloure la creació d’una comissió d’estudi, que tenia l’encàrrec d’elaborar una memòria justificativa on es recollissin i valoressin totes les opcions possibles de gestió, així com elaborar el projecte d’establiment i el reglament del servei.
El resultat de l'estudi va indicar que la manera és eficient de gestionar el servei a Cardedeu és fer-ho directament a través del Consorci Besós Tordera, un resultat aprovat per unanimitat per la comissió d’estudi. La comissió està formada per membres de tots els grups municipals, per personal tècnic municipal, per representants d'associacions i entitats com l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, la Taula de l'Aigua, la Comissió Ciutadana, Cardedeu Vital, i un expert en el sector de l'aigua.
On és la seu d'Aigües Cardedeu?
Aigües de Cardedeu té una oficina d’atenció als usuaris, situada al Mas Riera Valentí, que estarà disponible a mitjans d'aquesta setmana perquè tothom s’hi pugui adreçar. Està situada a la plaça de Sant Corneli, núm. 1 - 2a planta i l'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.