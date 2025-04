Així va ser la final de la Copa del Rei al Baix Montseny

Aquest cap de setmana el Barça va aconseguir a Sevilla la Copa del Rei en un partit carregat d'emoció contra el Reial Madrid. Els gols de Pedri, Ferran Torres i Jules Koundé van certificar la conquesta del títol amb un tres a dos que es va decidir a la pròrroga. L'afició barcelonista del Baix Montseny, malgrat la distància, va viure cada gol a flor de pell i va sortir a celebrar la victòria durant la nit de dissabte. Es van poder sentir petards, botzines i crits d'eufòria. Malgrat la gran apagada, durant aquests dies, els carrers i les places de la comarca s'han vestit de blaugrana i l'alegria encara es pot palpar.

La retransmissió en obert per TV3 va fer que molts barcelonistes veiessin el partit des de casa, sobretot a Sant Celoni, on la Penya Barcelonista local va haver d'anul·lar una retransmissió en pantalla gran al Parc de la Rectoria Vella a causa de la pluja. En altres pobles, però, les penyes van fer la retransmissió a cobert. És el cas de molts aficionats de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, que es van reunir a la Penya seguir el partit plegats.

A Breda, la Penya va fer festa grossa i va començar la nit amb un sopar i una marxa de bengales pel carrer Santa Anna fins al local de l'entitat, que es va omplir de gom a gom. En Joan, un soci de 87 anys, ha qualificat d'històrica la nit del dissabte, que va aplegar aficionats de totes les edats. "No havia vist mai tanta gent al local", assegura.

Quan el partit va acabar, els aficionats bredencs van sortir al carrer a celebrar el nou títol amb càntics, banderes del Barça i estelades. Es va cantar l'himne de Catalunya i alguna proclama contra l'estat espanyol. A més, es va tirar pirotècnia i, alguns, van aprofitar per recordar les millors jugades del partit. En acabat, la festa va continuar al bar la Graciosa de Breda i altres van anar a la discoteca le Poupee de Sant Celoni, on també s’hi havien aplegat altres aficionats de la comarca per rematar la nit.

Del Baix Montseny a Sevilla

Alguns baixmontsenyenycs, però, van desplaçar-se fins a Sevilla per veure el partit en directe des del camp, ja sigui amb la Penya barcelonista d'Arbúcies o de Breda, que hi van organitzar sortides, o pel seu propi compte. És el cas d'en Roger Moreno, d'Arbúcies, que va aprofitar el partit per passar uns dies a Sevilla amb el seu germà i uns amics. "Ens vam trobar una colla d'onze arbuciencs a Sevilla, alguns hi vam anar amb cotxe i d'altres amb AVE i amb avió", ha explicat.

Uns barcelonistes d'Arbúcies a Sevilla.

Roger Moreno

Moreno ha destacat l’ambient de germanor barcelonista que es respirava als carrers de Sevilla. “A fora els barcelonistes semblàvem majoria i a dins l’estadi, de tants xiulets, no se sentia l’himne d’Espanya”, recorda. Entre els aficionats del Baix Montseny a Sevilla, a més, hi havia l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, que fa poc ha rebut la medalla de l’Imperi Britànic del rei Carles III.

Els arbuciencs, des de la graderia, van viure el partit amb molts nervis i, també, amb un punt de patiment. “Vam cridar, vam plorar i ens vam emocionar”, explica Moreno, que assegura que aquest va ser un dels millors partits que ha vist mai com a aficionat. “Les dotze hores del camí de tornada, amb la victòria, es van fer més lleugeres”, afirma.