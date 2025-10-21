Alerten d'un augment de la contaminació per ozó al Montseny aquest estiu

Ecologistes en Acció ha reclamat a la Generalitat que prengui mesures davant l'increment de la contaminació per ozó aquest estiu per les onades de calor. Segons els registres de l'entitat, les estacions de mesurament de contaminació al Montseny i Santa Maria de Palautordera van sobrepassar els 18 dies de superació a l'any aprovats per la Unió Europea com a nou objectiu legal per al 2030. Això implica que durant més de 18 dies els registres de contaminació per ozó en aquests indrets del Baix Montseny han estat superiors als paràmetres estipulats.
L'empitjorament de la situació aquest estiu va ser especialment significativa al Vallès-Baix Llobregat i al Camp de Tarragona, amb un augment del nombre de dies amb mala qualitat de l'aire per sobre de l'objectiu legal respectivament del 205% i del 101%, sobre la mitjana de 2012-2019. De manera menys marcada, l'ozó va augmentar a l'àrea de Barcelona, el Penedès-Garraf, la Plana de Vic, el Maresme, les comarques de Girona, el Prepirineu, Ponent i Catalunya Central.
Per contra, l'ozó només s'hauria reduït al Pirineu Oriental i Terres de l'Ebre. Segons Ecologistes, quatre estacions de mesurament ja han registrat superacions mitjanes anuals en el trienni 2023-2025, les estacions de Montsec, Tona, Vic i Manlleu.
Passivitat de les administracions
Davant d'aquesta situació, Ecologistes en Acció ha criticat la "passivitat" de les autoritats catalanes i l'ha contrastat amb les actuacions de les franceses. Asseguren que davant els mateixos episodis d'ozó, a França es va restringir el trànsit a les àrees metropolitanes de París, Marsella o Lió, amb prohibició de la circulació dels vehicles més contaminants, reducció de la velocitat, encariments dels estacionaments centrals o bonificacions en el transport públic.
Des d'Ecologistes recorden que l'ozó és un contaminant secundari produït per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries, com centrals termoelèctriques i refineries de petroli, en presència d'elevada radiació solar. Han alertat que, per inhalació, provoca irritació als ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars.