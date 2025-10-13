Aturen el desnonament de cinc habitatges a Vilamajor

El Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars ha aconseguit aturar cinc desnonaments a Sant Antoni de Vilamajor previstos per aquest dilluns 13 i el dimarts 14 d'octubre. Es tracta d'una finca situada al carrer Camp d'en Puig que ja s'havia intentat desallotjar amb anterioritat, però sense èxit. Els altres quatre domicilis eren al carrer Sant Antoni número 12 i són propietat de la SAREB, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, de titularitat pública.
Des del Sindicat d'Habitatge celebren que s'hagin pogut aturar els desallotjaments i han remarcat la tasca imprescindible de cooperació entre veïns i militants per aconseguir-ho. "Un cop més, el suport mutu i l'organització veïnal ha vençut l'atac ofensiu de la injustícia institucionalitzada", han expressat en un comunicat.
Una família amb quatre menors
Al domicili del carrer Camp d'en Puig hi viu una família amb quatre menors que fa anys que és poble i que ha despertat la solidaritat dels veïns en múltiples ocasions. A través d'un vídeo que van fer públic des del Sindicat d'Habitatge, han estat moltes les mostres de suport a les persones afectades. "Ens coneixem de fa molts anys i trobo molt injust que els facin fora, no han causat mai cap problema i han estat sempre al servei de la comunitat", van afirmar.
En aquesta línia, el Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars ha manifestat que continuarà fent tot el possible perquè la família es pugui quedar i han expressat la seva indignació amb l'operació que es preveu. "Quan els polítics i jutges són part del problema, només ens queda donar-nos suport i organitzar-nos per aturar les injustícies", han expressat.
Després de la suspensió del desnonament el Sindicat va anunciar que continuaria negociant amb la propietat per trobar solucions perquè la família no hagués de marxar de la casa. L'organització va destacar que és un mal moment per trobar pisos i cases a Vilamajor a un preu que es pugui assumir. "És molt complicat trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible a la zona i, per tant, l'única opció real a falta d'ajuda és marxar lluny i que els infants hagin de deixar l'escola i els adults la feina i el seu entorn social", van manifestar des del Sindicat.