Comerç i consum responsable a la Tardor de l’Economia Social i Solidària 2025

Amb la fi de l'estiu comença la Tardor de l’Economia Social i Solidària (ESS) al peu del Montseny. Es tracta d'un un programa conjunt que ofereix més de 40 dies de fires, tallers i activitats a diferents municipis de la comarca, amb l’objectiu d’apropar l’economia social i solidària a la ciutadania i donar visibilitat a projectes transformadors del territori. En total, prop d’una vintena d’actes carregats d’activitats diverses obertes a tothom.
L’economia social i solidària (ESS) és una manera de fer economia que posa les persones i el bé comú al centre, per davant del lucre. Agrupa cooperatives, associacions, fundacions, mutualitats i empreses socials que funcionen amb valors de democràcia interna, sostenibilitat, inclusió i justícia social, promovent un desenvolupament econòmic més just i respectuós amb el medi ambient.
Enguany, el programa arribarà a vuit municipis: Granollers, Cardedeu, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Montornès del Vallès, als quals s’hi sumen La Garriga, Canovelles i Les Franqueses del Vallès. La iniciativa, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental amb la col·laboració de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) i diverses entitats del territori, agrupa en un sol calendari accions de sensibilització impulsades per associacions, fundacions i ajuntaments, en molts casos de manera coorganitzada.
El Corral, a Sant Esteve de Palautordera, va acollir l'acte de presentació amb la participació de Caterina Riera, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental; Jordi Delgado, tinent d’alcalde de Montornès del Vallès i representant de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària ; i l'alcalde de Sant Esteve de Palautordera, Tomeu Aspa.
Una iniciativa única
Els ponents ponents han destacat que la Tardor de l’ESS és una iniciativa público-comunitària única, que busca fomentar el consum responsable, enfortir el teixit associatiu i cooperatiu, generar espais de trobada entre projectes i ciutadania i, en definitiva, impulsar una manera diferent d’entendre l’economia i la vida.
El batlle de Sant Esteve, Tomeu Aspa, ha destaca el paper dels Ajuntaments en la promoció de l'economia solidària. "Des de les administracions hem de donar suport i recolzar-les, ens han de fer servir d’altaveu al territori”, ha expressat. En aquesta línia, també ha fet referència a la col·laboració entre els municipis i l’esforç de l’Ateneu Cooperatiu. "Tot això no es tira endavant només dels ajuntaments: hi ha moltes entitats al darrere i és essencial que aquesta col·laboració público-comunitària hi segueixi essent”, ha declarat.
D'altra banda, Caterina Riera, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha parlat de la seva tasca per coordinar programes, posar-los en comú i fer-ne ressò. "Al Vallès Oriental hi ha moltes iniciatives d’economia social que estan funcionant molt bé, estan actives i realment configuren un ecosistema que cada vegada té més potència i més projecció. És important donar-hi el valor que té, creure’ns-ho i impulsar-ho", ha declarat.