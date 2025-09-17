«Vam quedar incomunicats»: ecologistes i Montseny negocien l'arranjament d'un camí polèmic

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha desconvocat la concentració per protestar contra la pavimentació puntual del camí entre la font de les Nàiades i Sant Marçal, al municipi de Montseny. L'Ajuntament del municipi, aquest passat dimarts 16 de setembre, va fer una visita amb els ecologistes per ensenyar-los el projecte d'arranjament del camí. Els plans del consistori no inclouen l'asfaltatge complet de la pista, sinó la pavimentació dels punts crítics que es malmeten amb els temporals i comprometen la seguretat de la ciutadania.
La pavimentació d'aquesta pista, amb anteriors equips de govern del poble de Montseny, ja havia comportat la confrontació amb els ecologistes."Des de l’any 2012 i de manera reiterada s’ha rebutjat la nova infraestructura que afectaria un dels racons del Montseny que acumula més vàlua ambiental i més biodiversitat de tot el massís", expliquen.
L'asfaltatge del camí, afirmen els ecologistes, tindria "conseqüències irreversibles per al Montseny" i asseguren que podria suposar un dany a l'entorn i la biodiversitat local. "Ajudaria a la massificació d'una zona d’alt valor ecològic on es presenten espècies susceptibles als impactes ocasionats per l’activitat rodada com el Durbec o l’Aligot comú", ha explicat la Coordinadora en un comunicat.
El nou equip de govern del poble, d'Esquerra Republicana, ha demostrat la voluntat d'arribar a un acord amb els ecologistes que tingui en compte tots els preceptes mediambientals. "Sempre ens comuniquem i parlem dels projectes, quan vaig veure la convocatòria vam parlar amb ells i tenim la voluntat d'arribar a una entesa", explica l'alcaldessa, Núria Masnou, a NacióBaixMontseny.
«Vam quedar incomunicats»
El camí entre la font de les Nàiades i Sant Marçal dona accés a la part superior del municipi de Montseny, un poble que consta de diversos nuclis de població i de moltes masies disseminades al terme municipal. El projecte actual preveu posar formigó en quatre punts concrets on el pendent és molt pronunciat, les corbes són tancades i els xàfecs malmeten la via de forma recurrent. "No serà un camí on passi molta gent, hi hem posat barreres perquè se'n faci un ús apropiat", explica Masnou.
El consistori ha remarcat que el tipus de pavimentació que es planteja és la solució més respectuosa amb el medi ambient segons els experts. "Cada any hem de remoure terra per fer reparacions i potser té un cost ecològic més elevat", apunta Masnou.
Alhora, l'Ajuntament ha destacat la importància de la pista per a casos d'emergència, sigui per extingir incendis o comunicar la població en cas de catàstrofes naturals. "La finalitat és que s'hi pugui transitar si hi ha alguna emergència, amb el temporal Glòria tot Montseny d'amunt es va quedar incomunicat", explica l'alcaldessa.
De fet, asseguren, el camí és fonamental per al pla de Protecció Passiva contra Incendis (PPI), un conjunt de mesures, elements i característiques físiques amb el propòsit de prevenir el col·lapse, limitar la propagació del foc i el fum, i garantir l'evacuació segura de persones dels masos i nuclis de població.