Els joves de Palautordera organitzen El Guirigall: festa, música i reivindicació

Santa Maria de Palautordera celebrarà els dies 10 i 11 de juliol de 2026 la primera edició d'El Guirigall, una nova festa jove d'estiu impulsada per l'Associació Joventut Palauenca. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un espai de trobada per al jovent del municipi amb activitats populars, música, cultura i reivindicació. Tot plegat tindrà lloc al Parc del Reguissol i comptarà amb una programació variada durant tot el cap de setmana.
Divendres 10 de juliol, la festa començarà a les 20 hores amb una cursa de sacs a les 20:30 hores, seguida d'un sopar de carmanyola a les 21 hores. La jornada continuarà a les 23:30 hores amb el concert de Lactik i, a les dues de la matinada, amb la sessió de música del DJ Arla. Dissabte 11 de juliol, el programa inclourà una gimcana antifeixista organitzada per Arran Baix Montseny a les 11 hores, un concurs de truites de patata a les 14 hores, una ruixada a les 17 hores i un vespreig a partir de les 18 hores. L'organització assegura que encara queden activitats i sorpreses per anunciar.
Des de l'Associació Joventut Palauenca expliquen que aquest projecte és el resultat de prop d'un any de treball. "Estem molt emocionades de presentar aquest projecte pel qual portem un any treballant. Aquesta primera edició estarà plena de rauxa, música, moments de cohesió i mirada crítica", assenyalen.
L'entitat destaca també la voluntat de consolidar un model de festa impulsat pel mateix jovent montsenyenc . "El jovent de Palautordera volem una festa autogestionada i fer poble", afegeixen. L'organització ha agraït el suport de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, així com la col·laboració de diverses entitats i col·lectius del municipi.