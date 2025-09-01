Horaris del bus Baix Montseny - Vic: comença el servei

El bus que connecta quatre municipis del Baix Montseny i Vic ja és una realitat aquest dilluns 1 de setembre. L’empresa de Sant Hilari Hispano Hilarienca és l’encarregada d’operar la línia, que ofereix tres freqüències d'anada i tres de tornada durant els dies laborables, amb parada a Hostalric, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves, Vic i la Universitat de Vic. Aquesta connexió de bus s'ha pensat, sobretot, per als estudiants que es desplacen cada dia a la universitat, però en pot fer ús tota la ciutadania.
Tots els ajuntaments dels quatre pobles del Baix Montseny han celebrat la posada en marxa d'aquest servei que, diuen, suposarà una millora per a la mobilitat de la comarca. Els horaris s'han dissenyat per facilitar l'accés dels estudiants a les classes universitàries, amb sortides des d'Hostalric a les 6:15, 13:15 i 18:15, i retorns des de la Universitat de Vic a les 8:00, 15:00 i 20:00.
La companyia Teisa, que gestiona la Hispnohilarienca, a través de les xarxes, ha advertit que la parada a Espinelves funcionarà a demanda. En aquest sentit, els usuaris hauran de fer una reserva prèvia. La sol·licitud s'haurà de fer 15 minuts abans de l’inici de la línia a través de l’aplicació de NEMI, una plataforma enfocada a oferir serveis a demanda. També han informat que el tram de transport entre Arbúcies i Sant Hilari està integrat dins de l'ATM de Girona i, per tant, seran vàlids els títols d'aquest àmbit territorial per fer el trajecte entre els dos pobles.
L'alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, que millorarà la connectivitat pública a la comarca. "Aquesta és una demanada històrica del poble i del territori que ha implicat la col·laboració entre governs i institucions", va declarar. Aquest servei ampliarà les prestacions de transport públic del Baix Montseny Nord, una zona on l'oferta és escassa i amb una freqüència molt reduïda. Es preveu que el servei sigui d'especial interès per a persones grans que ja no tenen cotxe i també per als joves de la comarca que no disposen del permís de conduir.