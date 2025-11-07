Joan Vilajoana, fundador d'Afadis, premi Indaleci a títol pòstum

Joan Vilajoana i Filbà, fundador i president de l’entitat Afadis Baix Montseny ha rebut a títol pòstum un guardó en reconeixement la seva trajectòria i compromís amb les persones amb discapacitat. Es tracta del 16è Guardó Indaleci a la Implicació Social, organitzat per l’Associació Neurològica Baix Montseny (ANBM)
A finals d’octubre s'ha celebrat al Teatre Ateneu de Sant Celoni la gala d'aquest guardó. L’acte va reconèixer la tasca de persones i entitats que han destacat pel seu compromís i dedicació envers els altres, i va comptar amb la direcció i presentació d’Enric Tarragó i Cristina Fugarolas, i amb un espectacle ple de teatre, música i dansa.
Enguany, el guardó s’ha atorgat a títol pòstum al veí de Vallgorguina Joan Vilajoana i Filbà, fundador i president de l’entitat Afadis Baix Montseny, que en pocs anys s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la integració i defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. El reconeixement va ser rebut amb una forta ovació i el públic dempeus, va fer valdre l’empremta humana i social d’en Joan, que va ser recordat per la seva entrega, l'energia i la seva capacitat de teixir comunitat.
La gala, plena de sensibilitat i dinamisme, va incloure les actuacions de l’Escola de Dansa Esther Cortés, el Cor Gòspel Sant Celoni, Santi al Natural, Lola Pérez, Enri Caballero, Marina Llopis, Jèssica Vigo i La Fera Circ, entre altres artistes.
L’Ajuntament de Vallgorguina manté des de fa anys una estreta col·laboració amb Afadis Baix Montseny, a través d’una subvenció anual que dona suport a la tasca de l’entitat en favor de la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat. "Ens sumem a l’homenatge i expressem el reconeixement i agraïment més profund a la figura de Joan Vilajoana, per la seva dedicació, compromís i contribució a una societat més inclusiva i solidària", han expressat des de l’Ajuntament.
Afadis Baix Montseny
L’Associació de Famílies amb Discapacitat del Baix Montseny és una entitat sense afany de lucre, fruit de la iniciativa d’un col·lectiu de familiars de noies i nois amb una discapacitat intel·lectual, que l’any 2011 van sumar esforços per fomentar-ne la inclusió social mitjançant activitats diverses a la comarca. Es tracta d'un programa de lleure inclusiu de qualitat per a les persones que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental, i al mateix temps, de suport i descans temporal per a les famílies cuidadores.