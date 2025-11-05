Punt final al cas de l'apunyalament mortal i el «chemsex» a Vallgorguina

Aquest passat mes d'octubre s'ha posat punt final al cas relacionat amb l'assassinat d'un home a Vallgorguina el 2023, després que l'agressor fes "chemsex" amb ell, una pràctica que combina les drogues i les relacions sexuals. El jurat ha considerat culpable del delicte d'assassinat amb traïdoria l'home, que ha estat jutjat a finals d'octubre a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Segons han informat, la víctima va morir a punyalades després d'haver quedat amb ell per una trobada íntima. Els fets van tenir lloc a Vallgorguina el 2023 i el fiscal ha demanat per a l'acusat 19 anys de presó. Segons el ministeri públic, un cop al domicili de la víctima i després de prendre substàncies estupefaents, el processat va agafar un ganivet i va apunyalar en diverses ocasions la víctima.
Tot i les ferides va aconseguir fugir de l'immoble saltant al carrer des d'una alçada de tres metres, fins que finalment va caure desplomat i va morir. L'acusat, que compleix presó preventiva des del 17 de febrer del 2023, va arribar just el dia abans a Barcelona en un vol procedent de Londres per passar uns dies amb la víctima. Un dels dos pagava a l'altre per mantenir les relacions sexuals, en el marc de la pràctica "chemsex". Es tracta d'un tipus particular de consum sexualitzat de substàncies, vinculat a la cultura sexual gai. Es caracteritza especialment per ser un consum de drogues amb finalitats sexuals, que donen lloc a llargues sessions de sexe, que poden perllongar-se durant hores, o fins i tot diversos dies.
Punyalades a l'esquena
La víctima el va anar a recollir a l'aeroport i junts van marxar en cotxe fins al domicili de Vallgorguina on va tenir lloc la mort. Cap a dos quarts d'onze de la nit van començar a consumir drogues i a practicar sexe, una situació que es va allargar fins a tres quarts de tres de la matinada. En aquell punt, segons indica l'escrit de la Fiscalia, l'acusat es va adreçar a la cuina, va agafar un ganivet i va agredir la víctima en diverses ocasions al pit i l'esquena.
El ferit va aconseguir fugir i va saltar des d'una de les sortides de l'immoble fins al carrer, des d'una alçada d'uns tres metres. Va fugir corrent per la via pública uns quinze metres, però finalment va caure a terra desplomat a causa de les ferides que havia patit. El presumpte agressor va ser detingut minuts després per agents policials, que no van haver d'utilitzar la força per reduir-lo.