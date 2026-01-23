Jordi Pujol, veí de Palautordera, guanyador en el Dakar

El palauenc Jordi Pujol, veí de Can Pagà, es va proclamar campió del Ral·li Dakar en la categoria T5.2 de camions d'assistència. La 48ª edició d'aquesta competició es va disputar entre el 3 i el 17 de gener a l'Aràbia Saudita amb un recorregut de més de 7.000 quilòmetres, començant i finalitzant a Yanbu, travessant deserts i paratges naturals del país.
Pujol, va aconseguir la victòria en la seva segona participació al Dakar, dins del Tibau Team. El palauenc va exercir les funcions de cap de comandaments i mecànic a bord del camió DAF número 648, de 900 cavalls de potència i més de 9,5 tones. Un vehicle conduït per Jordi Esteve, amb Quico Pardo de copilot que van completar el Dakar amb un temps total de 92 hores, 3 minuts i 53 segons, amb només 49 minuts de penalització.
Jordi Pujol ha estat responsable del control de la pressió dels pneumàtics i del compliment de les zones de limitació de velocitat, fixada en un màxim de 125 quilòmetres per hora per a aquesta categoria. Amb aquesta fita, Pujol, de 64 anys, es consolida també com un dels participants de més edat a guanyar el Dakar.
Des de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera han traslladat l'enhorabona a Pujol per aquesta gran fita. "Volem felicitar en Jordi per aquest èxit esportiu de primer nivell, que situa el municipi en el mapa d’una de les competicions internacionals més prestigioses i exigents del món del motor", han expressat a través dels canals institucionals.