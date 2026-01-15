Festa Major de Sant Proget a Palautordera 2026: programació i novetats

Santa Maria de Palautordera es prepara per viure uns dies intensos d’activitat cultural, gastronòmica i festiva amb una programació diversa que s’estendrà del 21 al 26 de gener i que omplirà carrers, places i equipaments del municipi durant la Festa Major de Sant Proget 2026. Enguany, es vol donar rellevància al món rural. A través de diverses iniciatives l'Ajuntament vol fer valdre aquesta activitat tan arrelada al nostre territori.
Programació 2026
La programació arrencarà el dimecres 21 de gener a les 18 hores amb el taller “Món Rural” a la Biblioteca Ferran Soldevila, un espai de reflexió i aprenentatge entorn del territori. Tot seguit, a les 19 hores, la sala d'actes de l'esplai acollirà una xerrada gastronòmica a càrrec de la reconeguda cuinera Carme Ruscalleda. L’endemà, dijous 22 de gener, a les 17 hores, la Biblioteca Ferran Soldevila serà també l’escenari de l’activitat “Aprèn a fer ballar la Mei i en Get”, organitzada per la Colla de Gitanes de Palautordera, pensada per apropar la cultura popular a petits i grans.
El divendres 23 de gener la programació s’intensifica. A les 19 hores, La Quadra acollirà l’espectacle de teatre “BÄNK”, una proposta adreçada a joves d’entre 12 i 20 anys organitzada per l’Àrea de Joventut. A les 20 hores tindrà lloc el pregó de la Festa Major de Sant Proget, sota el títol “Quan la terra parla amb veu de dona”, a la Sala d’Actes de l’Esplai, a càrrec de Margarita Planas, de la Masia de Can Turró, acompanyada per Paula Boada. La jornada clourà a les 21 hores amb la Nit de cinema de muntanya a La Quadra, organitzada pel Club Excursionista de Palautordera.
El dissabte 24 de gener serà una de les jornades més completes. A la Sala de Plens se celebrarà el V Concurs d’Escriptura Ràpida, amb inscripcions de 9:30 hores a 10 hores, organitzat pel Grup d’Escriptors del Montseny. Durant tot el dia, el Centre Cívic acollirà el Campionat de futbol botons, mentre que de 10 a 13 hores el Parc Pau Casals comptarà amb un punt lila diürn i un punt de lectura feminista per a totes les edats. Entre les 10 i les 13:30 hores, el Passeig del Remei serà l’escenari de la 6a Fira de productes de proximitat, la Plaça de la Sardana acollirà l’activitat Escala-caixes i la Plaça Major una partida simultània d’escacs amb Fernando Méndez. Al Parc Pau Casals, de 10 a 13 hores, es durà a terme el mural col·laboratiu “Les dones, la Terra i els punts cardinals” amb la pintora Mae Egi.
A partir de les 11 hores hi haurà, la trobada de tractors clàssics, el trenet tripulat al Parc Pau Casals, el XIII Tast de vins a la Sala d’Actes de l’Esplai, una carpa informativa i photocall, la botifarrada i bingo musical al Passeig del Remei.
Al migdia es farà la demostració de dansa a la Plaça de la Vila i el torneig de petanca a les instal·lacions del Club Petanca. A les 13 hores, la Plaça de la Sardana acollirà l’espectacle de circ “Sobre Rodes”, i a les 17 hores tindrà lloc la Súper Polca a la Plaça de la Vila.
A la tarda, també a les 17 hores, se celebrarà el Campionat de Rummikub a la Sala d’Actes de l’Esplai i, a les 18 hores el concert de l’Orquestra Venus a l’Envelat. Al vespre, el carrer de la Creu s’omplirà de llum amb la Nit d’espelmes, i entre les 19 i les 23 hores es durà a terme la gimcana nocturna al Parc Pau Casals. Tot seguit tindrà lloc el i el tradicional correfoc pel centre de la vila, que comença a la plaça de Santa Maria a les 21 hores. La música protagonitzarà la nit amb la Xaranga Band The Marxa (22hores) a la plaça de la Vila, el ball amb l’Orquestra Venus (23:30 hores) a l'envelat, el concert de Kintus i DJ Mina Ritz a la Pista coberta Fontmartina.
El diumenge 25 de gener començarà a les 9 hores amb les despertades dels Trabucaires de Cardedeu a la plaça de la Vila. A les 11 hores hi haurà la ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca a la plaça de la Vila, coincidint amb el 50è aniversari de l’Agrupació Sardanista SOM i SEREM. A les 11 hores també tindrà lloc la cercavila de gegants i la bèstia El Lleó de Sabadell, amb sortida de la Plaça de la Sardana.
A les 12 hores serà el torn d'un taller i ball de Fusió Dance Xperience a la Plaça de la Sardana. A les 12:30 hores, el Pati de La Cova acollirà el concert vermut amb Nita i Surroca, i a les 14 hores se celebrarà la 39a Mostra de Cuina casolana, dedicada als cereals, a l’Envelat.
La programació es tancarà el dilluns 26 de gener a les 11 hores amb una visita guiada a la Masia de Can Turró, i a les 19 hores amb el teatre “La Paella dels Dijous” a l’Envelat, una comèdia sobre la maduresa i les segones oportunitats. Les entrades per als actes de pagament es poden adquirir en línia a activitatspalau.cat o de manera presencial segons el calendari establert, amb aforament limitat i inici puntual de tots els espectacles.