Més de vint entitats del Baix Montseny uneixen forces per defensar el català

Més de vint entitats del Baix Montseny ja s'han afegit a un manifest en defensa de la llengua catalana. El text expressa el compromís de fer servir el català com la llengua vehicular de les activitats i aplega entitats culturals, socials i esportives de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. L'objectiu és promoure l'ús social del català de la ciutadania i blindar-lo amb un document simbòlic que defineixi el català com a llengua de comunicació, d'ús i d'imatge de l'entitat.
Els impulsors d'aquesta iniciativa han estat Anna Harder i Francesc Peña, dos activistes que, a títol individual, han fet una ronda de contactes amb les entitats dels tres municipis baixmontsenyencs per animar a les entitats a fer el pas. "Volem crear consciència i que les mateixes entitats blindin el català, el manifest que proposem és de mínims", explica Harder.
El text s'ha pensat perquè les diferents agrupacions de la comarca se'l facin seu i facin bandera del seu ús del català com a "estandard". Els promotors del manifest han destacat que en un moment d'emergència lingüística cal una defensa transversal de la llengua, que interpel·la, també a la ciutadania. "El català l'hem de defensar entre tots", expliquen.
Els compromisos del manifest
La proposta estableix que les entitats que hi donin suport es comprometen a utilitzar el català de manera permanent, tant en la seva comunicació interna com externa, i a transmetre aquesta voluntat als nous membres, socis i usuaris. El compromís inclou també la incorporació d’aquest principi ja sigui en estatuts, reglaments interns, acords d’assemblea i, si escau, en les clàusules de contractació, amb l’objectiu que la llengua vehicular de l’entitat sigui sempre el català.
Això afecta l’activitat diària de gestors, juntes directives, monitors, entrenadors i totes les reunions, assemblees o activitats que es duguin a terme. Un dels punts clau és que el català s’ha de mantenir com a llengua d’ús fins i tot quan es tracti amb usuaris o socis que habitualment no el parlin. D'aquesta manera, es vol l’accent en la voluntat de fomentar la consciència lingüística i normalitzar-ne l’ús.
Els promotors remarquen que es tracta d’un procés que cada entitat ha d'assumir de manera voluntària i conscient, després d’haver-ne parlat i debatut internament, perquè només així aquest compromís pot esdevenir real i efectiu.
«El castellà ja ha entrat en entitats de cultura popular del Baix Montseny»
Malgrat els esforços dels impulsors del text moltes agrupacions encara no s'hi han afegit. Les causes, expliquen, poden ser les dificultats, en alguns casos, per contactar amb les assemblees d'entitat i també la penetració cada vegada més gran del castellà com una llengua habitual. "De moment, moltes no s'hi han atrevit, han preferit no afegir-s'hi davant la normalització del castellà", explica Harder.
Els impulsors d'aquesta iniciativa exposen que el castellà ha guanyat terreny en àmbits on abans no hi tenia cap presència. És el cas de molts clubs d'esports de la comarca, que fan entrenaments en castellà, o d'algunes entitats de cultura popular. "El castellà ara ja ha entrat en les agrupacions de cultura popular i hem d'intentar que el català no retrocedeixi més", declaren.
Anna Harder ha explicat a NacióBaixMontseny que la ronda de contactes amb les entitats continuarà i que el compromís està obert a totes les organitzacions que el vulguin signar. "Hem fet moltes reunions i la majoria han sigut molt productives. Tenim la voluntat de continuar impulsant aquest compromís, la llengua no va contra ningú", assegura. Alhora, han expressat la voluntat d'incorporat totes les entitats dels tres pobles implicats.
Les entitats signants
De moment s'hi han afegit entitats del lleure, entitats musicals i culturals, clubs i entitats esportives i entitats cíviques i socials amb presència al Baix Montseny.
- Agrupaments escoltes: AEIG Bernat Perpunter i AEIG Erol.
- Entitats musicals i culturals: APOC (Associació Popular de Concerts), Coral Briançó, Colla Bastonera Quico Sabaté, Colla Gegantera de Sant Esteve de Palautordera, Col·lectiu Arpegi, Cor de cambra de Palau, Els 08470 per la Marató, Gegants de Palautordera, Gitanes de Palautordera, Gitanes Sant Celoni, Gitanes Sant Esteve de Palautordera, SwinGàngsters del Montseny, Troca Teatre, Rebrot Teatre.
- Clubs i entitats esportives: Club Ciclista Sant Celoni, Club Judo Baix Montseny, Club de Patí Sant Celoni (Hoquei).
- Entitats cíviques i socials: Isvat, LleTeta, Massais i les seccions locals d'Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República, .