Mor el pare de Keita Balde, el futbolista del Baix Montseny

L'arbucienc Mamadou Balde, pare del futbolista Keita Balde, ha mort aquest dimarts 23 de setembre. Mamadou va ser un home treballador que va arribar del Senegal al Baix Montseny a la recerca d'un futur millor. "Forma part de la primera generació de migrants que van arribar a Arbúcies per construir un futur digne. Avui ens ha deixat, però el seu llegat viu en en Keita, que ha arribat al cim del futbol mundial", ha expressat la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona, Amy Sabaly.
Les mostres de condol a les xarxes socials s'han multiplicat, tant a títol personal com dels clubs de tot el món on Keita Balde ha jugat. L'AC Monza, a la Llombardia, on juga actualment, ha emès un comunicat on ha fet públic el seu suport a la família i al jugador. "El Monza expressa el seu més sentit condol a Keita Balde i a la seva família després de la sobtada i dolorosa pèrdua del seu pare", han expressat.
El SS Lazio, l'equip on va jugar del 2013 al 2017, també ha fet arribar les seves condolències al jugador baixmontsenyenc. "En aquest moment de profund dolor, el president, la plantilla, els jugadors i tota la comunitat biancoceleste donen el seu més sentit suport a la família", han comunicat des del club de Roma. La premsa esportiva italiana i senegalesa també ha fet ressó d'aquesta pèrdua.
Keita, un jugador amb arrels al Baix Montseny
Keita Baldé Diao (Arbúcies, 8 de març de 1995) és un futbolista professional catalano-senegalès que juga de davanter al Monza. Fill de família senegalesa i criat a Santa Maria de Palautordera, va començar la seva formació al planter del FC Barcelona. El 2010 va ser cedit a la UE Cornellà, on va destacar amb 47 gols en una temporada juvenil. Finalment, el 2011 va fitxar per la SS Lazio, el club on es va obrir al món del futbol professional.
Al llarg de la seva trajectòria també ha jugat a l’AS Monaco, a l’Inter de Milà, a la Sampdoria, al Cagliari i a l’Spartak de Moscou abans d’arribar al Monza. En l’àmbit de seleccions, Keita va debutar amb Catalunya el 26 de desembre de 2015, en un partit amistós contra Euskadi que van guanyar els bascos gràcies a un gol d’Aritz Aduriz. El març de 2016 va jugar amb la selecció absoluta del Senegal en una victòria per 2-0 davant Nigèria. Amb el combinat senegalès ha aconseguit el seu èxit més destacat: la Copa d’Àfrica de 2021.