Polèmica per una bandera ultra en un torneig de lluita de Palau

Un competidor del torneig de lluita de contacte Tactical Submission, a Santa Maria de Palautordera, ha desplegat una bandera amb la creu de borgonya aquest passat dissabte 11 d'abril. El símbol espanyol ultranacionalista, associat a l'extrema dreta, es va exhibir de manera imprevista, en el moment de la fotografia final, durant l'entrega de premis al costat dels representants de l'Ajuntament de Junts per Palautordera.
En un comunicat a NacióBaixMontseny l'equip de govern s'ha desvinculat totalment de l'exhibició d'aquest signe que, asseguren, es va desplegar de manera improvisada, unilateral per part d'un participant i sense que en tinguessin coneixement.
D'altra banda, Som Palau (CUP) ha condemnat aquest incident i ha exigit "que no es tornin a repetir mai" més uns fets com aquests. "No pot ser que l'alcalde i la regidora d'esports es facin fotos al costat de simbologia espanyolista i feixista, ni permetin la celebració d'activitats que fomenten aquests valors", ha expressat el grup municipal a través de les xarxes socials.
Segons especifiquen al web de l'organització, aquesta competició està dissenyada per posar a prova "la tècnica, el control i la capacitat del lluitador per finalitzar l'oponent". Així doncs, s'explica que el torneig vol emular "condicions més reals" i els integrants surten sobre un camp de sorra batuda "amb roba i calçat", en "un entorn distintiu i autèntic". L'objectiu, expliquen, no són els "cops" sinó "enderrocar, controlar i sotmetre el rival".
Som Palau ha rebutjat els valors associats a aquesta competició i ha reivindicat ser un "poble d'acollida i arrelament". "A Palau els símbols i discursos que fomenten l'odi no hi tenen lloc. L'esport ha de fomentar la convivència, el respecte, la lluita contra el racisme i no tot el contrari com en aquest esdeveniment", han comunicat.
D'on surt aquest símbol?
El símbol es va introduir a l'estat espanyol amb Felip I de Castella i la guàrdia que va dur de Flandes. Sota el regnat del seu descendent, Carles I es va ser la insígnia dels exèrcits espanyols fins a finals del segle XVIII, quan Carles III va començar a fer servir la bandera espanyola vermella i groga, que Isabel II va popularitzar el 1843.
El 1935 es va convertir en bandera dels carlins amb la reorganització de l'organització paramilitar del carlisme, el Requetè, format per tradicionalistes carlins i monàrquics alfonsins. Anys més tard, es va recuperar amb la Guerra Civil i va esdevenir un emblema del bàndol franquista. Segons apunten els experts a la premsa espanyola, la creu representa uns valors monàrquics absolutistes que es contraposen a la monarquia liberal.