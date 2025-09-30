Sant Celoni entrega 5 Certificats d'Acollida a persones estrangeres

Cinc persones a Sant Celoni han rebut els Certificats d'Acollida del Servei de Primera Acollida de la mà de l'alcalde, Eduard Vallhonesta, la regidora de Serveis Socials, Míriam Teruel, i la regidora d'Ocupació i Promoció Econòmica, Sandra Navarro. El Servei de Primera Acollida, impulsat des de la Generalitat de Catalunya, és un conjunt d'accions i recursos de formació i informació per a persones nouvingudes per facilitar-los el viure i treballar a Catalunya.
Aquest servei s'adreça a persones estrangeres immigrants i sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària. S'inclou a persones refugiades, apàtrides i retornades. El programa consisteix en un acompanyament i formació que permeten la certificació d'uns coneixements mínims en àmbits com la llengua, la societat catalana i coneixements laborals. L'alcalde de Sant Celoni ha aprofitat l'acte per reiterar el compromís del municipi amb la igualtat i la cohesió. "Sant Celoni és i vol continuar sent una vila oberta, diversa i inclusiva", ha expressat.
El Certificat d'Acollida pot servir a l'hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència laboral. També és útil en els processos d'estrangeria com ara l'arrelament social i per demanar la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència. "Aquest reconeixement posa en valor l’esforç per aprendre, créixer i formar part activa de la nostra comunitat", ha expressat Vallhonesta a través de les xarxes socials.
Com es pot accedir al servei?
Es pot accedir al Servei de Primera Acollida a través de les oficines gestores del padró municipal o bé a les oficines d’atenció ciutadana del municipi, que poden facilitar el contacte amb el Servei d’Acollida municipal. El professional de referència del Servei d’Acollida d'ocuparà de tramitar la sol·licitud d’accés.
El servei comença amb una entrevista i l’acompanyament, que sol incloure una sessió de benvinguda al municipi. La formació inclou un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul d'aprenentage laboral amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores. El sistema també preveu la convalidació de coneixements i la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat.