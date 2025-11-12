Sant Pere de Vilamajor arranja 18 camins rurals del municipi

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor està duent a terme, durant aquestes setmanes de tardor, tasques de millora i manteniment dels camins rurals del municipi, així ho ha anunciat a través dels canals institucionals. Des del consistori asseguren que la voluntat d'aquesta mesura és garantir "el bon estat" de les vies i facilitar-ne l’accés tant als veïns com als serveis agrícoles, ramaders i forestals.
Els treballs, segons han informat, consisteixen principalment en la reparació de ferms, la millora del drenatge, la neteja de marges i petites actuacions de manteniment, d’acord amb el pla anual de conservació de camins municipals. Alguns camins ja han estat completats, mentre que d’altres estan en procés o s’actuaran en els pròxims dies.
En concret, s'actuarà als camins de Santa Susanna Sud, Can López, Cal Gavatx, Camí Quatre Camins, Can Son, Can Fou, Ripoll, Torre Can Vidal, Can Sunyer, Can Met Bachs, Can Nadal – Font Ferrussa, Can Cabreta, Can Serra Llarga, Castanyers de Can Surell, Santa Susanna (Nord) i Collet Sobirà a la Cova, Santa Susanna (Nord), La Cova i Can Surell Nord.
Molta massa forestal i vuit veïnats diferents
Catalunya té 200.000 hectàrees de bosc més que fa 20 anys. Els boscos ocupen el 35 % del país i, sumant-hi les zones de bosquina i altra vegetació, la superfície forestal s’estén a gairebé dos terços del territori, el 75 % en mans privades. Els darrers anys, han incrementat els plans de gestió que apliquen els propietaris, però, així i tot, només es gestiona una tercera part del conjunt de boscos.
La situació també afecta els de titularitat pública, només el 37 % dels quals estan planificats. Diverses veus del sector afirmen a l'ACN que el problema no és tant l’excés de bosc com que està “descuidat” i “poc gestionat”, cosa que fa créixer el risc d'incendis. Per això demanen més inversió pública i que la massa forestal sigui “rendible”.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha refermat el seu compromís amb el manteniment de les vies que passen per terreny forestal. Sant Pere és un municipi que té moltes masies disseminades pel terme municipal i en vuit veïnats entre nuclis, barriades i urbanitzacions. "Aquestes actuacions formen part del compromís municipal de mantenir en bon estat la xarxa de camins públics rurals i millorar la seguretat i la connectivitat entre els diferents nuclis del terme", han expressat a través dels canals institucionals.