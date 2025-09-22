Tres piràmides egípcies tindran sistema elèctric del Baix Montseny

Les piràmides de Kheops, Kefrèn i Micerinos, que formen la Necròpolis de Gizeh, a l'altiplà de Guiza, ja disposen d'uns estabilitzadors de tensió fabricats al Baix Montseny. Aquestes piràmides es troben a uns vint quilòmetres del Caire i formen la necròpolis més gran de l'Antic Egipte, amb enterraments datats des de les primeres dinasties.
L'empresa de Palautordera Salicru ha instal·lat estabilitzadors de tensió de la sèrie EMI3, amb potències de 15 i 35 kVA, per garantir la qualitat del subministrament als circuits d’il·luminació i seguretat de les piràmides de Guiza i de de diversos conjunts de Luxor, una ciutat d'Egipte enclavada a la governació de Qena i situada a l'est del Nil.
La intervenció de l'empresa del Baix Montseny s’emmarca en la millora tecnològica d'elements egipcis amb una gran sensibilitat patrimonial. En concret, la intervenció també s'ha donat en les piràmides del Caire i, a Luxor, el Temple de Luxor, el complex de Hatshepsut (Deir el-Bahari), Medinet Habu, el Ramesseum i diverses tombes de la Vall dels Reis. Es tracta d'uns monuments de gran importància i que formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
L’objectiu dels equips en aquest projecte, desenvolupat per l'empresa de Sant Cugat TRAGSA, és dotar d’una tensió de xarxa estable per protegir lluminàries, controladors, càmeres i sistemes de seguretat davant de fluctuacions, pics i caigudes que comprometin l’estat d’equips sensibles i la continuïtat del servei.
Kheops, Kefrèn i Micerinos
A l’interior de les piràmides de Kheops, Kefrèn i Micerinos s’ha substituït l’enllumenat antic de passadissos i sales per un nou sistema de tecnologia LED. Paral·lelament, avança la instal·lació de fibra òptica per a les càmeres de seguretat que vigilaran tant el perímetre exterior com l’interior dels monuments. Alhoraa s'està desenvolupant la configuració de servidors al Centre de Control de Gizah. A Luxor, els treballs ja quasi han acabat el projecte d’il·luminació en els temples i tombes més rellevants.
Els aparells EMI3 del Baix Montseny que s'han instal·lat ajuden a mantenir l’electricitat estable i segura, eviten problemes elèctrics i fan que els equips durin més temps, especialment en llocs on es necessita molta fiabilitat. A més, en alguns monuments s’hi han instal·lat bateries de seguretat (SAI/UPS) que donen energia durant un temps si falla el subministrament i permeten tancar els sistemes crítics de manera segura.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·labració amb Alfa Tech, el distribuïdor oficial de Salicru a Egipte, que compta amb una sòlida trajectòria al país i nombrosos casos d’èxit en la implementació de solucions de protecció elèctrica.