Vilamajor acollirà un espai residencial per a joves amb discapacitat lleu

Sant Antoni de Vilamajor acollirà la futura Comunitat de Vida de la Fundació Maria Prats Rosich, un coliving assistit i espai residencial inclusiu destinat a joves amb discapacitat lleu. Es tracta d’un projecte pioner que combina habitatge, suport assistencial, emprenedoria comunitària i convivència, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb altres capacitats.
La iniciativa ha estat impulsada per la família Prats Rosich, que va crear la fundació per oferir una sortida real i digna a la seva filla Maria, afectada per epilèpsia farmacoresistència, així com a altres joves amb discapacitats lleus que, malgrat la seva capacitat, no encaixen en els models residencials o ocupacionals actuals.
A finals d'aquest octubre l’alcalde de Vilamajor, Raül Valentín i del Valle, va trobar-se amb l’equip de la Fundació, format per la Maria Prats; Xesco Canyelles, director del projecte; Enric Gilabert, secretari i Chus Rosich.En la seva visita al Palau del Parlament de Catalunya van presentar la iniciativa davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió.
Durant la trobada, es va exposar la necessitat d’oferir nous models d’habitatge amb suport adaptat per a persones autònomes que requereixen seguiment mèdic o supervisió puntual. “No és una residència ni un centre ocupacional. És una Comunitat de Vida: un espai per créixer junts, mantenir la independència i viure amb seguretat i dignitat”, va destacar el director del projecte, Xesco Canyelles.
Un model innovador de convivència i autonomia
La Comunitat de Vida es concep com un entorn segur, adaptat i sostenible, amb habitatges individuals i dobles, zones comunes, tallers d’autoocupació i emprenedoria, gimnàs, hort urbà, sala de música i una infermeria.
A més de garantir un espai residencial accessible, el projecte oferirà formació en emprenedoria i programes de seguiment per facilitar oportunitats laborals dins la mateixa comunitat, com tallers, cafeteria o activitats creatives. També hi haurà espais d’allotjament temporal per a familiars, fomentant la convivència intergeneracional i el suport emocional.
Una aposta per la inclusió
L'Ajuntament ha explicat que aquest projecte no només dona resposta a una necessitat urgent, sinó que també representa una aposta per la inclusió, la sostenibilitat i la corresponsabilitat social. Les persones residents podran continuar desenvolupant-se professionalment i socialment, mentre es redueix la càrrega sobre els serveis sanitaris i socials.
La Fundació Maria Prats Rosich demana suport institucional i col·laboració pública i privada per fer realitat aquest projecte i garantir que cap jove amb discapacitat lleu quedi sense alternatives de futur. “No podem permetre que aquest col·lectiu continuï invisible per al sistema. Cal una resposta clara, decidida i compromesa per part de les institucions públiques”, destaca la presidenta Chus Rosich.
L’alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, Raül Valentín, va expressar el compromís del consistori amb iniciatives d’aquest tipus i ha subratllat la importància de sumar esforços per avançar cap a una societat més inclusiva. “Aquest projecte reflecteix els valors que volem per al nostre poble: inclusió, comunitat i dignitat. Sant Antoni de Vilamajor se sent orgullós d’acollir una iniciativa que neix de l’amor, la perseverança i la voluntat de construir un futur millor per a tots.”, va declarar.