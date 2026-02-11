Classes suspeses el dijous i ventades de 140 km/h al Montseny

Les ratxes de vent han superat els 100 km/h a una desena d'estacions meteorològiques del Meteocat aquest dimecres fins a les 12:30 hores, segons dades oficials. El Puig Sesolles, al cor del Montseny, encapçala el rànquing amb una ràfega màxima de 139,7 km/h, seguit de Montserrat, amb 14,5 km/h. Protecció Civil té activada l'alerta del pla Ventcat i alerta de perill màxim dijous en bona part de Catalunya.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimecres al migdia la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. El Govern demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball, i aquesta tarda celebrarà una nova reunió per valorar si es prenen mesures addicionals.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja havia apuntat aquest matí que no es descartava suspendre l’activitat ferroviària. Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquest tarda per informar de les mesures que s’aplicaran. La durada de la resolució que signarà el Govern és des de la mitjanit de dijous fins a les 20 hores del mateix dia. El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que la ventada que es preveu és "de primera categoria" i ha afirmat que el de dijous és "el primer plat". De fet, és el primer cop que es fa ús de l'Es-Alert per un episodi de vent.
Els ajuntaments de la comarca del Baix Montseny ja havien fet difusió de l'avís pel vent a través dels canals institucionals. Malgrat les primeres hores d'afectació per vent, no es té constància d'incidents rellevants. La suspensió de classes afectarà els universitaris, els instituts, totes les activitats esportives i les escoles de la comarca, que arriben d'una jornada només amb serveis mínims, marcada per la reivindicació dels mestres.
Al Baix Montseny gironí el Consell Comarcal de la Selva ha confirmat la suspensió, també, del transport d'autobús escolar i ha fet una crida a la ciutadania a fer cas a les instruccions de les autoritats. "Es demana evitar desplaçaments innecessaris fins a les 20 hores i aplicar el teletreball en tots aquells casos que sigui possible", han comunicat. En la mateixa línia, el Consell Comarcal del Vallès Oriental també ha demanat extremar les precaucions.