Tall d'aigua a Palautordera aquest dijous: dos sectors afectats

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha fet, a través de les xarxes, un avís per tall en el subministrament d'aigua potable el pròxim dijous 9 d'octubre de 2025. La interrupció del servei tindrà lloc a dues zones de la localitat, als polígons industrials de Can Balmes i Can Vernedes, situats als afores de la vila.
El tall del servei, segons ha informat l'Ajuntament, és a conseqüència dels treballs de millora a la xarxa d’aigua potable. La interrupció serà al matí i a les primeres hores de la tarda, de 9 hores fins a les 15 hores, aproximadament. Per altra banda, també han advertit que hi podria haver fluctuacions a la pressió del subministrament a les zones de distribució contigües a les actuacions. Des del consistori s'han disculpat per les molèsties que els treballs en la infraestructura puguin ocasionar.
Aquestes actuacions de manteniment se sumen al nou dipòsit d'aigua del qual disposa el municipi des del passat mes de maig. Es tracta d'un dipòsit de Bruguers, de 4.000 metres cúbics de capacitat i que reforça la garantia d'abastiment d'aigua a la localitat. El subministrament d'aigua al dipòsit es fa des de la canonada que uneix la planta dessalinitzadora de la Tordera amb la planta potabilitzadora del Ter i que transcorre molt propera al municipi.
La decisió es va prendre després de detectar que l'aigua superava els límits d’àcids haloacètics, un subproducte indesitjable derivat del procés de cloració de l'aigua potable, que també es va trobar en altres municipis de la comarca com Gualba. La mesura es va prendre d’acord amb el valor de referència que s'estableix en el Reial decret 3/2023, que dictamina els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el control i el subministrament.