Una esllavissada talla l'accés a Montseny

Les pluges d'aquests mesos han descarregat amb força sobre el Baix Montseny, segons dades del parc natural, s’han acumulat 498,0 mm entre l’1 desembre i el 21 de gener de 2026. Aquest nivell tan elevat de precipitació ha tingut efecte sobre les infraestructures de la comarca i, des d'aquest dimecres 28 de gener, afecta la mobilitat del poble de Montseny, que ha tallat l'accés principal a la vila.
Segons ha informat l'Ajuntament, causa del despreniment del mur situat a l'entrada del poble, un dels carrils de la carretera BV-5301 ha quedat inutilitzat. L’accés al poble, per motius de seguretat i davant les esquerdes que s'han detectat, romandrà tallat fins que es pugui determinar el nivell de perillositat de l’estructura. Per això des del consistori adverteixen que cal arribar al poble cal anar per l'accés alternatiu de Can Manel. Alhora han demanat a la població que no aparqui a l'inici del Camí de circumval·lació.
Durant el temporal de la setmana passada, el municipi ja va registrar diverses esllavissades, manca de subministrament elèctric i caiguda d’arbres. Des de fa temps, el consistori reclama millores en mobilitat i de connectivitat per afrontar episodis de temporal i augmentar l'agilitat a l'hora de donar resposta a les incidències. El passat mes de novembre, l'alcaldessa del poble, Núria Masnou, ja va traslladar aquestes inquietuds en una reunió amb la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero.
El servei de telecomunicacions al poble de Montseny es presta des de l’Antena del Puig Drau, gestionada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. L'aparell, que funciona amb energia solar, registra problemes recurrents de cobertura a causa de mancances en el subministrament elèctric. D'altra banda, la fibra òptica arriba només fins a la carretera del poble, però no s’ha desplegat al nucli urbà. "Quan plou no hi ha TDT ni comunicació telefònica, quedem aïllats", va explicar Masnou a NacióBaixMontseny.