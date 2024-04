Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: del 12 al 14 d'abril

La música serà present en diferents formats i gèneres, en diversos municipis de la comarca. Però aquest cap de setmana, també es podrà gaudir del circ, de les primeres dosis de Sant Jordi, d'un bon got de cervesa i d'una prova que uneix inclusió i esport. Nació Berguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, entre el divendres, 12, i el diumenge, 14 d'abril.

El circ contemporani, en les diferents declinacions, torna a escena a Cal Rosal i, per primera vegada, també a Gironella. Konvent Cirk i la companyia My!Laika promouen la quarta edició del Festival Kontrast que, enguany, ha programat una trentena de propostes, la meitat de les quals es gaudiran per primera vegada a Catalunya. A més, el Kontrast no només és circ, també és teatre, música i arts plàstiques. La programació arrenca aquest divendres, 12 d’abril, amb VRAI (18.30 hores). Per a més informació, visiteu el web del festival.

Tributs en Tribu

La Reina del Pop és una banda de sis músics amb una dilatada experiència que convida a gaudir de La Oreja de Van Gogh. Serà el 12 d’abril a les 22.00 hores, a l’Espai el Blat de Gironella, en un concert que viatjarà per les diferents èpoques de la mític grup, des d’Amaia Montero fins a Leire Martínez.

Trobada Intercultural

Òmnium Berguedà es fa càrrec, aquest 2024, de la Segona Trobada Intercultural de Berga. Serà el 13 d’abril, a l’Escola Sant Joan, a partir de les 10.00 hores. La primera activitat serà un esmorzar popular, on es suggereix als assistents a portar alguna preparació típica del seu país d’origen, per compartir. En acabar, tindrà lloc el Fòrum d’experiències que clourà amb una posada en comú i les conclusions. El punt final de la trobada serà amb una exhibició de danses, a les 13.00 hores.

La formació berguedana Antídot ha decidit posar punt final als seus 15 anys de trajectòria amb una celebració a l’alçada. Serà a través del festival Que corri la cervesa, una mostra a la plaça del Forn en un format de festa de la cervesa amb cinc productors artesans, música, foodtrucks i una agenda al llarg del 13 d'abril. La cirereta? El darrer concert del grup, al local dels Castellers de Berga, a partir de les 23.00 hores.

«Aus policromes»

L’Ateneu d’Avià acull aquest dissabte, a les 19.00 hores, la presentació d’Aus policromes, l’antalogia poètica berguedana que agrupa peces d’autors nascuts entre el 1940 i el 2000. En l’acte hi participaran Patrocini Canal, Quirze Guifrell, Montserrat Butxaca, Jaume Huch i bona part dels 40 autors i autores que s’han inclòs al volum, que és el tercer de la saga de l’Albí, així com Tràfec Teatre i Ramon Ferrer (Duble Buuble).

«La revelació»

Nadjimu Ilukpedju, president de l’associació d’africatalans del Berguedà, estrena novel·la: La Revelació. La presentació serà el dissabte, a les 19.00 hores, al pavelló de Suècia i, a més de l’autor, hi prendran part Montserrat Soler i Vicenç Zumajo.

MTBO de Puig-reig

Aquest dissabte, 13 d’abril, es disputa una nova edició de la MTBO de Puig-reig que, juntament amb La Nova Fita de Piera, formarà part dels Dos Dies de Catalunya de MTBO. La cursa serà de distància llarga i puntuarà per la Copa Catalana de MTBO d’enguany. El centre de competició se situarà al Càmping de Puig-reig, on també hi haurà un circuit de petites dimensions perquè els més menuts puguin provar la disciplina de l’orientació. En paral·lel, també es disputarà una prova popular. Trobareu més informació a la web del Club d’Orientació del Berguedà.

El 14 d'abril, el Berguedà té una cita amb l'esport i la inclusió. Es tracta de la Milla del Berguedà, la cursa que recorre els carrers de Gironella i que organitza la Fundació la Llar, amb el suport de l'Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà. El recapte de les inscripcions es destinarà als diferents projectes que es desenvolupen des de la Llar. Trobareu més informació a la web de la cursa.

Concert de cors juvenils

Berga acull la trobada de cors d’escoles de la Unió Espanyola d’Escoles de Música. Hi participaran cors de Catalunya, Euskadi, Madrid i Castella la Manxa. El concert serà el resultat dels tallers que els grups realitzaran amb tres prestigiosos directors de cor i forma part de la programació de la temporada actual al Teatre Municipal de Berga. Serà el 14 d’abril, a les 12.00 hores.

Concert del Trio de Canyes Vidalba

El Trio de Canyes Vidalba tancarà el Cicle de música de cambra de Berga. La riquesa tímbrica de la formació, unida a la subtilesa i varietat del seu repertori, ha estat determinant en la consolidació del trio, que dissenya els seus programes combinant obres escrites originalment pel grup amb arranjaments molt interessants per fer gaudir al màxim la música a tots els públics. L’actuació serà el diumenge a les 18.00 hores, al Claustre del Convent de Sant Francesc.