Una dècada de contes i dibuixos: «A la vora del foc» celebra 10 anys de trajectòria

Aquest dimecres, 23 d’abril, la secció A la vora del foc bufa les 10 espelmes. El format de conte i dibuix elaborat per Xavier Gonzàlez-Costa i Bet Calderer, sota el paraigua de NacióBerguedà, celebra 10 anys de textos inèdits i il·lustracions fetes per cada ocasió, resultant en una manera única de reflexionar sobre qüestions d’interès general, veure amb uns ulls diferents l’actualitat o, simplement, gaudir d’històries úniques fruit de la ficció més pura.

Fins a l’actualitat, han vist la llum un total de 144 contes, 31 il·lustrats per Yorgos Konstantinou i 113 per Bet Calderer. Els textos han estat íntegrament signats per l’escriptor i poeta de Berga, Xavier Gonzàlez-Costa. El primer conte va veure la llum en coincidència amb el dia de Sant Jordi de 2015, una jornada marcada a la ciutat per l’ambient electoral d’uns comicis locals que s’aproximaven. Es va titular La veritat de la Vaca Cega és que la Vaca Cega no era cega de veritat. A les acaballes de l’any 2016, Konstantinou va fer un pas al costat i es va incorporar al projecte Calderer, aportant la seva visió com a dissenyadora. El primer dibuix que va elaborar va ser pel conte anomenat Una història de Nadal que encara no t'havien explicat.

En una entrevista publicada l’estiu de 2024, els dos autors van fer balanç de l’aleshores quasi una dècada del projecte, compartint el seu naixement en una conversa a la plaça del Forn amb els periodistes Aida Morales i Pere Gendrau, sobre l’autoexigència de no repetir-se després de tants anys, al voltant de la forma de treballar en cada publicació i les iniciatives culturals impulsades en paral·lel al format.

El darrer conte, Un mar de llibres, també s’ha publicat amb ocasió de Sant Jordi, recalcant el lligam entre la secció amb aquesta festivitat tan única i celebrada a Catalunya. A la vegada, la història de A la vora del foc s'escriu de bracet de la d'aquest mitjà, que enguany arribarà als 11 anys d'ençà de la seva posada en marxa.