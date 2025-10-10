Necessitem un transport públic digne i sostenible al Berguedà

La política solem dir que la fas o te la fan. El problema que tenim al Berguedà, que som pocs i estem dispersos, és que les polítiques de mobilitat pública, tant interna com externa, ens les fan.
Aquestes darreres setmanes, les institucions locals i comarcals hem rebut les més que justificades queixes del servei de busos entre Berga i Manresa, i sobretot Barcelona. El transport públic al Berguedà ha estat i continua estant, un dels grans reptes de la comarca. Tot i això, els darrers temps s’entreveuen senyals d’un canvi de rumb.
Cada vegada hi ha més consciència que millorar la connexió entre Berga i Barcelona no és només una qüestió de comoditat, sinó de justícia territorial, sostenibilitat i futur. I està de nou sobre la taula per què els usuaris ho exigeixen, i tots ens n'hem d’alegrar.
El servei d'autobús continua essent la principal via de comunicació amb la capital, i si bé encara hi ha molt marge de millora, cal reconèixer certs avenços: integració tarifària, alguns -encara pocs- serveis directes més freqüents, i una major sensibilitat de les institucions locals i comarcals per adaptar horaris a les necessitats reals de la gent.
En aquest sentit, l'ús de la línia s'ha incrementat molt, i això que en principi és una molt bona notícia, genera falta de places en diversos horaris. Així que hem d'apostar molt fort com a territori per millorar aquesta freqüència i adaptar-la a les noves necessitats i a l'increment del nombre dels usuaris.
El Berguedà té tots els ingredients per ser un exemple de mobilitat sostenible: una ciutadania compromesa, una administració que comença a escoltar i un territori que demana solucions intel·ligents. Apostar per un transport públic més eficient no és només invertir en carreteres i autobusos, sinó en oportunitats per als joves, en igualtat d'accés als serveis i en qualitat de vida per a tothom.
En aquesta dinàmica tenim la pedra a la sabata del node central de mobilitat que per nosaltres és l'estació d'autobusos de Berga, que estem treballant de manera conjunta per tenir-la en un futur no molt llunyà. Per tant, la realitat d'haver d'absorbir més vehicles ens obliga a ser diligents en aquest punt. Nosaltres continuem compromesos en resoldre aquest tema.
Fer possible un transport públic digne al Berguedà és creure en el futur de la comarca. I aquest futur ha de començar ja a rodar.