Recollida i neteja d'àrees integrada i nova vida a les illes d'emergència: així serà el nou contracte de gestió de residus al Berguedà

El plenari del Consell Comarcal del Berguedà ha donat llum verda al nou contracte recollida de residus. Aquest plec de bases pretén regularitzar un servei caducat, actualitzant les condicions de la darrera licitació, aprovada i publicada a inicis de 2023, però que va ser impugnada per una de les empreses concursants. Més d’un any després, amb una nova configuració al govern i que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic donés la raó a l’administració supramunicipal, el president, Ramon Caballé, ha posat en relleu que la nova redacció contempla un estalvi global de tres milions d’euros respecte de l’anterior, situant-se just per sota dels 40 milions d'euros. El contracte que tindrà una vigència de vuit anys, amb opció de dos més de pròrroga, i com a novetat, ha repensat els operaris i mètode de recollida de les fraccions, incorpora la figura dels agents ambientals i referma el porta a porta de baixa intensitat.

El canvi més substancial respecte del paradigma actual, i que ja es contemplava en l’anterior licitació impugnada, és la introducció dels contenidors intel·ligents -que requeriran un aparell o aplicació d’identificació-, tant als municipis on no s’aplica al porta a porta com als que sí (substituiran els que es troben a les illes d’emergències). En aquest sentit, el conseller de Residus, Jesús Calderer, ha precisat que aquests espais, tal com es coneixen ara, passaran a la història, ja que s’optarà per retirar les tanques en el moment que s’instal·lin els nous contenidors, amb l’objectiu que siguin espais més oberts que dissuadeixin els infractors. “Ja hem vist que no funcionen, així que farem que deixin de ser espais amagats on la gent tiri les coses de qualsevol manera”, ha emfatitzat el conseller.

Ara bé, una de les principals modificacions de l’actual text respecte del darrer és la manera que s’estructura la recollida, ja que serà a través d’un binomi d’operari i peó. En el passat contracte, es va pensar que era millor optar per camions més intel·ligents on viatgés un únic treballador, però els estudis i càlculs d’impacte han fet arribar a la conclusió que suposa més emissions i despesa econòmica fer més desplaçaments que l’estalvi que suposa una segona nòmina, així que s’ha establert un sistema on, mentre un s’ocuparà de la recollida dels contenidors com a tal, l’altre recull i neteja l’àrea. Per tant, el servei complementari que actualment es dona dos o tres cops per setmana per endreçar les àrees de contenidors s’integra en el servei habitual: “Guanyarem en freqüència, així que esperem mantenir més i millor la neteja”, ha compartit Caballé.

Un altre aspecte que manté i reforça el nou contracte és l’anomenat porta a porta rural o de productors de baixa intensitat, adreçat als domicilis, establiments de restauració i cases turístiques disseminades, ubicades lluny dels nuclis. El servei contempla passades directament en aquests habitatges, amb freqüències menors, que evitin les casuístiques que ara se solen produir en temporades d’alta ocupació turística, que les àrees de recollides més properes queden “col·lapsades”. En tot cas, podran fer ús, de forma extraordinària, dels contenidors intel·ligents. D’altra banda, el nou marc legal que vol tirar endavant el Consell Comarcal transforma les figures dels informadors en agents ambientals, els quals s’ocuparan d’adreçar-se directament a les persones en cas d’incompliment amb l’objectiu de corregir les actituds incíviques o pal·liar el desconeixement. A més, tindran la potestat d’elaborar “informes vinculants”, segons ha explicat Calderer, els quals es faran arribar als corresponents ajuntaments perquè tirin endavant, si s’escau, els expedients sancionadors -els consistoris tenen les competències-.

En paral·lel, el contracte aprovat també incorpora que, anualment, el servei ha de ser sotmès a valoració ciutadana a través d’una enquesta d’opinió que s’haurà de completar per part d’almenys 50 particulars i 15 grans generadors. El resultat s’haurà d’agrupar en un informe que l’empresa haurà de presentar a l’ens comarcal en una reunió de seguiment. Així mateix, l’ens supramunicipal afirma que el concurs continua incorporant la possibilitat d’instal·lar set illes mòbils amb un total de 35 contenidors al Barri Vell de Berga, si bé la seva implementació no arribaria “fins al segon o tercer any de contracte, si així es decideix”.

Una finestra d’implementació a tocar del 2025

Amb l’aprovació d’aquesta tarda, engega un nou capítol per la renovació del contracte per a la gestió dels residus al Berguedà. Un cop s’hagi publicat, “en 4 o 5 dies”, hi haurà 60 dies hàbils de termini per presentar les ofertes. A efectes pràctics, ha compartit el conseller, això suposa un termini de pràcticament tres mesos, que enllaçaran amb un període de menor activitat per les vacances estivals. Així, un cop es procedeixi a l’obertura de sobres i designació de la proposta guanyadora, es donarà un període d’adaptació a l’empresa adjudicatària perquè contracti al personal necessari i adquireixi el material. Un seguit de passos que situen l’inici del nou servei a tocar o ja encetat l’any 2025 i que, progressivament, s’anirà implantant.

Ara bé, aquesta situació serà en cas que no es produeixi cap nova impugnació, fet habitual en els contractes de tant valor. Però, en aquesta ocasió, l’equip de govern comarcal està “determinat a no sostenir la situació d’standby permanent”, ha avançat el president, que ha refermat que “no podem mantenir concursos d’aquestes magnituds aturats”. D’aquesta manera, el Consell està disposat a arribar als tribunals si és que alguna empresa decideix impugnar novament.

Dubtes i una protesta de l’oposició

El ple ha aprovat el contracte i concurs de licitació amb els vots favorables de la majoria i les abstencions del PSC i Som Avià. Per part dels socialistes, Abel Garcia ha expressat els seus dubtes sobre l’eficàcia dels agents ambientals, tenint en compte que no formaran part de la plantilla del Consell. En tot cas, ha defensat la postura d’abstenció “amb la voluntat d’acompanyar-los en la implementació” i assenyalant que “haurem de ser curosos en el seguiment del contracte, perquè són molts diners”. Aquesta incertesa sobre els agents ha estat compartida per Patrocini Canal, de Som Avià, que també ha descrit la seva abstenció com una “protesta” pel pobre compliment, a parer seu, de l’actual contracte per part de l’adjudicatària. “Mentre es fan els passos pel concurs nou, hem de controlar el que es fa ara. Cal donar un toc d’atenció a l’empresa, perquè s’ha relaxat”, ha valorat Canal.

Els preceptes del nou concurs per a la gestió dels residus s'aplicarà a tots els municipis de la comarca, a excepció de Gironella i Puig-reig, que no tenen la dispensa del servei al Consell Comarcal.