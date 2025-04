Així és el Mòdul Berguedà, una caseta per fires pensada i elaborada a la comarca

Firhàbitat no és només un espai on passejar i prendre referències de cara a fer obres a casa, sinó que també és escenari d'estrenes i presentacions de productes i recursos lligats amb la temàtica de la bioconstrucció i l'eficiència energètica. Des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa i l'empresa Macusa han aprofitat l'ocasió de l'edició d'enguany per ensenyar al món el prototip del Mòdul Berguedà, una caseta enfocada a crear espais d'exposició per a fires amb un muntatge ràpid i senzill.

"Preveiem que pugui tenir usos diversos com fires i mercats de diferent tipologia, a més d'espais d'atenció a les persones i punts d'informació", ha posat en relleu el president de l'Agència, Sebastià Prat, qui ha avançat que "el client principal és l'administració pública". Per al president, el principal atractiu d'aquest producte és que "és molt modulable i pot adaptar-se molt a les necessitats que puguin tenir les institucions", per tal que les brigades es puguin fer càrrec de la instal·lació en unes dues hores.

De fet, en el procés de col·locació a Firhàbitat, l'empresa responsable ha pogut detectar les primeres possibilitats de millora, principalment en la línia d'alleugerir les peces que conformen el mòdul. "La idea és que sigui molt més adaptable, perquè la instal·lació sigui més ràpida i fàcil", ha puntualitzat Prat. En una línia similar, mentre que el prototip s'ha elaborat a través d'un procés "molt manual i artesà", l'objectiu de Macusa és "industrialitzar el procediment". Aquest fet, ha assenyalat el president, determinarà el preu per unitat del mòdul, un aspecte decisiu de cara a decantar la balança dels ajuntaments i consells comarcals interessats.

Precisament, l'Ajuntament d'Olvan és un dels primers consistoris que s'ha interessat per adquirir alguns mòduls. Sebastià Prat, que també és l'alcalde del municipi, afirma que s'utilitzarien per reformular i canviar l'estètica del Mercat del Bolet de Cal Rosal. "Hi estem molt interessats perquè seria una revolució: canviaria la fisonomia del mercat i també la comoditat dels paradistes", ha apuntat el respecte el batlle, que indica que el consistori està expectant dels tempos de producció que pugui tenir l'empresa perquè "com que era una cosa que sabíem que s'anava treballant, vam fer els deures i tenim una partida a punt per comprar-ne".

Una aposta en clau berguedana

Que aquest recurs s'hagi anomenat Mòdul Berguedà no és casualitat. La sinergia entre el sector públic i privat per a la concepció d'aquest producte ha implicat que el procediment de pensar-lo i dissenyar-lo, la matèria primera utilitzada i el procediment de construcció s'hagi fet al complet des del Berguedà. "Es pot distingir la comarca en el projecte", ha asseverat el gerent de Macusa, Xavier Guitó, mentre que el president de la Mancomunitat, Moisès Masanas, ha reiterat la importància d'un recurs com la fusta i les seves possibilitats al teixit econòmic de la comarca, però també de cara a fomentar una "gestió forestal sostenible a casa nostra".

Tots aquests agents s'han connectat a través de la intermediació de l'Agència, qui és conscient de l'impuls que requereix el conjunt industrial i instal·lador de la comarca per incorporar-se de ple al sector de la bioconstrucció i els nous materials usats. És per aquest motiu que, a més de posar sobre la taula un projecte, també incidirà en l'oferta formativa que permeti als professionals adaptar-se a la nova realitat del sector de la construcció. "L'administració pot fer de tractor", ha sentenciat Prat.

L'estant modular de Macusa es podrà visitar al punt de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a Firhàbitat, que utilitza com a espai d'exposició a la mostra.