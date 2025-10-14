Avià compra tres finques del nucli històric per engegar la transformació del barri vell

L'Ajuntament d'Avià ha posat fil a l'agulla per transformar el barri vell del poble, una actuació que durant anys ha estat una assignatura pendent pel municipi i que pel consistori esdevé un "projecte cabdal per a la regeneració urbana". En concret, s'ha formalitzat l'adquisició de tres finques a la zona coneguda com la Taverna, acció que marca el "punt de partida d'una ambiciosa i estratègica transformació del cor del municipi".
L'alcaldessa, Patrocini Canal, ha signat el conveni per la compra juntament amb la propietat, Carles Guixé. L'operació representa una inversió de 270.000 euros que s'ha finançat íntegrament a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Les tres finques, que sumen 2.315 metres quadrats, esdevenen "la peça clau" per fer realitat un pla que "redefinirà l'accessibilitat i l'oferta d'habitatge" a la zona.
D'aquesta manera, la intervenció s'executarà en diferents fases amb l'objectiu final d'assolir una "millora integral del nucli antic". En primer lloc, es procedirà a l'enderroc de l'edifici conegut com la Taverna, "una demolició vital que permetrà l'ampliació de l'entrada a la zona i la creació de noves places d'aparcament destinades als veïns del barri vell". És a dir, una mesura per millorar la mobilitat i l'accessibilitat al nucli.
Més endavant, es treballarà per millorar la disponibilitat d'immobles a preu assequible, pensant en diferents col·lectius. D'una banda, es promourà la construcció d'habitatge social. En una etapa següent, s'alçaran pisos tutelats per a la gent gran, per tal d'oferir "solucions residencials amb serveis per fomentar l'autonomia dels avis i àvies del municipi". En darrera instància, es contempla l'edificació de pisos de protecció oficial, pensant sobretot en facilitar la residència al poble de famílies i joves.
"No només hem comprat tres finques, hem fet una aposta de futur per al barri vell, per esponjar-lo urbanísticament i que esdevingui un pol d'oportunitats per Avià", ha valorat l'alcaldessa, qui ha reconegut que des de l'equip de govern "estem molt contents". La corporació local compta amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per treballar la iniciativa.