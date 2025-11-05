Creixen les peticions d'ajuts al menjador i de transport escolar gestionades pel Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Berguedà ha registrat un "augment significatiu" de les peticions de serveis de transport escolar i ajuts de menjador per al curs 2025-2026. L'administració supramunicipal ha fet públic el balanç de sol·licituds rebudes, amb un increment transversal de demandes pels diferents recursos oferts.
D'una banda, les sol·licituds en la matèria de mobilitat sumen 610 entrades, respecte de les 534 del curs passat. La majoria d'aquestes, 426, es corresponen al servei conjunt de transport escolar obligatori i menjador gratuït, adreçat a alumnes que viuen en municipis sense centre educatiu. La campanya passada, es van registrar 384 peticions.
També han crescut les demandes de transport escolar no obligatori per alumnes que viuen en municipis amb centre educatiu, passant de 82 a 100, així com les sol·licituds pels ajuts de transport no obligatori dirigits a alumnes de municipis amb centre educatiu, creixent de 68 a 84.
Encara pel que fa al transport escolar, des del Consell Comarcal posen de manifest que s'han incorporat noves parades i s'han activat rutes específiques per fer més accessible el servei, passant de 29 a 32 recorreguts.
Així mateix, la corporació comarcal també ha compartit les dades de les peticions d'ajuts individuals de menjador. Aquest curs, s'han registrat 934 inscripcions dins de termini, a més d'altres 198 fora de termini fins al 14 d'octubre. La previsió d'import sol·licitat per als ajuts de menjador per al curs 2025-2026 és d'1.011.152,77 euros, mentre que l'import atorgat el curs anterior va ser de 838.587,42 euros.
En aquest sentit, el Consell Comarcal ha recordat que l'ens continua gestionant directament els serveis de vuit centres escolars d'arreu del Berguedà.