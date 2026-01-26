El Consultori Local d'Avià reprèn el cicle Escola de salut

L'equip de professionals sanitaris del Consultori Local d'Avià, inclòs dins la xarxa de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, posa en marxa una nova edició de l'Escola de salut. El cicle consisteix en un seguit d'accions comunitàries adreçades als veïns i veïnes d'Avià, l'Espunyola, Montmajor i Capolat, programades entre febrer i novembre.
Del sofà a l'acció, una sessió enfocada al sedentarisme i que tindrà lloc el 5 de febrer, és la primera del total de vuit programades enguany. Es desenvoluparan sempre en la franja horària de 17.00 a 18.00 hores (excepte la del març, que serà una hora més tard) al Casal de la Gent Gran d'Avià, i tenen per finalitat tractar aspectes clau de la salut i el benestar al llarg de la vida. En definitiva, l'objectiu de l'acció és fomentar hàbits saludables, prevenir malalties i empoderar la ciutadania en la gestió de la seva salut, en un entorn proper i participatiu.
Després de l'arrencada, el programa del cicle és el següent: 12 de març, estratègies per superar la incontinència (sòl pelvià); 9 d'abril, com utilitzar l'aplicació La Meva Salut; 6 de maig, aprendre a baixar el ritme (ansietat i estrès); 10 de juny, el teu cor parla (salut cardiovascular); 24 de setembre, equilibri avui – seguretat demà (prevenció de caigudes); 21 d'octubre, la salut dels ossos; 11 de novembre, diabetis i alcohol – enemics de la teva salut.
Tal com recalquen des de l'ICS, l'Escola de Salut d'Avià s'emmarca en l'aposta de l'organisme sanitari per reforçar la salut comunitària, apropant el coneixement sanitari a la població i promovent la corresponsabilitat en la cura de la salut. Les sessions són gratuïtes i obertes a tota la població adulta, i no cal inscripció prèvia. Per a més informació, les persones interessades poden adreçar-se al Casal de la Gent Gran d’Avià o al Consultori Local d'Avià.