Ginkgo es marca l'objectiu de superar els 50.000 euros recaptats per la recerca del càncer

Ja fa uns dies que Ginkgo Apac Berguedà va posar en marxa les inscripcions de la Cursa i Caminada de la Dona 2025. La setena edició d'aquesta jornada esportiva i solidària tindrà lloc el 19 d'octubre, resseguint els recorreguts habituals a la Serra de Noet de Berga. I si els pronòstics econòmics es compleixen, l'entitat superarà enguany la suma de 50.000 euros donats a partir d'aquesta cita per a la recerca del càncer.
Tal com ha detallat en la presentació d'aquest dimecres la presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, l'entitat ha aportat ja més de 49.000 euros a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) mitjançant el recapte de les inscripcions a l'activitat. A tall d'exemple, l'edició passada hi van sumar 8.050 euros, fent molt accessible l'objectiu dels 50.000. En aquest sentit, les inscripcions es podran efectuar fins al 15 d'octubre, en línia i presencialment a la botiga de Ginkgo al carrer Ciutat, amb un preu de 10 euros (tots els participants a partir dels 8 anys). Ara bé, des de l'organització conviden a tothom que ho desitgi sumar-se a la cita fora d'aquest termini, encara que sigui sense estar inscrits i fent el donatiu equivalent.
Com a novetat, l'esdeveniment incorpora enguany una masterclass de zumba a càrrec de Sandra Tristante per "acabar amb alegria" la matinal, ha apuntat Fernández. Aquesta cloenda serà a la plaça de la Font del Ros, un cop s'hagin repartit els 450 entrepans d'avituallament elaborats amb productes cedits pels forns i xarcuteries associades a Bergacomercial. També fan aportacions per bastir les bosses d'obsequis el Consell Comarcal del Berguedà i Paulig.
Contribuir a la recerca
La finalitat de les activitats de Ginkgo, a més de conscienciar sobre la prevenció i acompanyar les persones que pateixen la malaltia, és poder fer donatius que contribueixin a la investigació del càncer. Segons ha explicat la regidora de Salut i metgessa, Andrea Corominas, els esforços en recerca han permès que el tractament del càncer hagi avançat notablement, oferint la possibilitat de personalitzar i individualitzar cada cas tenint en compte la genètica i l'epigenètica de cada pacient.
Un dels exemples més recents d'aquests avenços, tal com ha compartit Corominas, es troba en la investigació guardonada amb el Premi Nobel de Medecina d'aquest 2025, centrada en el sistema immunitari i la immunoteràpia a partir de l'estudi precís de la reacció de les cèl·lules T. Amb tot, la regidora ha incidit que l'aportació de la societat és vital per tal de forçar a totes les administracions del món que s'impliquin més en contribuir a la investigació, tenint en compte que "sense recerca, la ciència no avança".
Cal recordar que, malgrat que les aportacions es facin al laboratori de l'Idibell per a les seves diferents àrees d'investigació, la Cursa i Caminada de la Dona se celebra sempre al voltant del Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d'octubre). En aquest sentit, la regidora ha recordat que, anualment, es detecten uns 4.600 casos de càncer de mama a Catalunya, els quals compten amb una taxa de supervivència del 85% en cinc anys. Sigui com sigui, s'estima que una de cada cinc dones patirà càncer de mama a la seva vida. És per aquest motiu que ha animat a totes les dones a participar en els cribratges preventius.
Sobre aquest fet, Aurora Fernández ha aprofitat per solidaritzar-se amb les 2.000 dones andaluses que no han estat notificades sobre resultats inconcloents després de sotmetre's a les mamografies preventives, provocant omissions d'alerta i demores en l'execució de segones proves. "Cap pacient hauria de passar per una situació similar", ha lamentat la presidenta de Ginkgo.