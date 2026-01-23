L'ACEB assessora laboralment més de 170 persones al Berguedà durant el 2025

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha culminat el 2025 consolidant-se com un "agent clau per a l'ocupabilitat al territori". En un comunicat de premsa, l'entitat afirma que els seus serveis d'assessorament i acompanyament laboral han atès 170 persones al llarg de l'any passat, en una tasca desenvolupada gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Des de l'ACEB assenyalen que han detectat una realitat diversa a la comarca, tenint en compte que l'enfocament del servei és dual: millorar la competitivitat de qui ja treballa i obrir portes a qui busca una oportunitat. Entre les 90 persones en situació d'atur rebudes, destaquen dos perfils majoritaris: joves que busquen la seva primera incursió en el món laboral i persones de més de 45 anys que necessiten actualitzar les seves competències digitals i formatives per reincorporar-se al mercat.
Per aquest grup, l'assistència ha comptat amb la creació d'itineraris personalitzats: des de la diagnosi de capacitats fins a la simulació d'entrevistes de selecció, aconseguint que 30 d'aquests participants obtinguessin una inserció laboral directa. A més, una part important dels participants han iniciat itineraris de formació per continuar professionalitzant-se i s'han pogut derivar a altres serveis que s'ofereixen des de la patronal.
D'altra banda, per les 80 persones que s'han acostat per aprofitar els serveis d'orientació per a professionals en actiu, l'atenció s'ha focalitzat especialment en el sector de la salut i la cura de les persones, un "pilar estratègic" al Berguedà. L'ACEB ha treballat estretament amb el sector per identificar per què costa cobrir certes vacants, realitzant una prospecció a una trentena d'empreses. La diagnosi és clara i es reafirma que existeix una manca de perfils tècnics qualificats i una dificultat estructural per cobrir els torns de nit i caps de setmana. "Hem detectat que el sector sociosanitari necessita no només formació, sinó una millora en les condicions laborals per evitar la rotació de personal i consolidar les plantilles", explica la tècnica d’Orientació de l'ACEB, Maria Vilardell.
En les orientacions professionals individuals s'ha donat suport als participants a adaptar-se als canvis del mercat laboral. Durant les sessions, s'han treballat competències com la gestió de l'estrès, la flexibilitat i l'adaptabilitat. A més, el servei ha permès derivar treballadors amb experiència cap a processos oficials de convalidació (Acredita't) per obtenir títols de Formació Professional o certificats de professionalitat. A tall d'exemple, la patronal remarca que, els darrers tres anys, orientat amb aquesta finalitat personal en actiu dels sectors del metall, de la construcció i instal·lacions. Així, enguany s'ha apostat per posar el focus en el sector de la salut i l'atenció a les persones, per continuar enfortint el teixit laboral de la comarca.
Per tot plegat, i tenint en compte "l'alta demanda i l'èxit dels programes", l'ACEB "continua oferint aquests serveis d'assessorament durant tot el 2026", clouen en l'escrit.