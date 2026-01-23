23 de gener de 2026

Societat

L'ACEB assessora laboralment més de 170 persones al Berguedà durant el 2025

El servei ha parat una atenció especial al sector sociosanitari, concloent que el teixit necessita millorar condicions i sumar més perfils tècnics per consolidar les plantilles

  • El recurs ha rebut 90 persones en situació d'atur i 80 professionals en actiu -

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 18:00

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha culminat el 2025 consolidant-se com un "agent clau per a l'ocupabilitat al territori". En un comunicat de premsa, l'entitat afirma que els seus serveis d'assessorament i acompanyament laboral han atès 170 persones al llarg de l'any passat, en una tasca desenvolupada gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Des de l'ACEB assenyalen que han detectat una realitat diversa a la comarca, tenint en compte que l'enfocament del servei és dual: millorar la competitivitat de qui ja treballa i obrir portes a qui busca una oportunitat. Entre les 90 persones en situació d'atur rebudes, destaquen dos perfils majoritaris: joves que busquen la seva primera incursió en el món laboral i persones de més de 45 anys que necessiten actualitzar les seves competències digitals i formatives per reincorporar-se al mercat.

Per aquest grup, l'assistència ha comptat amb la creació d'itineraris personalitzats: des de la diagnosi de capacitats fins a la simulació d'entrevistes de selecció, aconseguint que 30 d'aquests participants obtinguessin una inserció laboral directa. A més, una part important dels participants han iniciat itineraris de formació per continuar professionalitzant-se i s'han pogut derivar a altres serveis que s'ofereixen des de la patronal.

D'altra banda, per les 80 persones que s'han acostat per aprofitar els serveis d'orientació per a professionals en actiu, l'atenció s'ha focalitzat especialment en el sector de la salut i la cura de les persones, un "pilar estratègic" al Berguedà. L'ACEB ha treballat estretament amb el sector per identificar per què costa cobrir certes vacants, realitzant una prospecció a una trentena d'empreses. La diagnosi és clara i es reafirma que existeix una manca de perfils tècnics qualificats i una dificultat estructural per cobrir els torns de nit i caps de setmana. "Hem detectat que el sector sociosanitari necessita no només formació, sinó una millora en les condicions laborals per evitar la rotació de personal i consolidar les plantilles", explica la tècnica d’Orientació de l'ACEB, Maria Vilardell.

En les orientacions professionals individuals s'ha donat suport als participants a adaptar-se als canvis del mercat laboral. Durant les sessions, s'han treballat competències com la gestió de l'estrès, la flexibilitat i l'adaptabilitat. A més, el servei ha permès derivar treballadors amb experiència cap a processos oficials de convalidació (Acredita't) per obtenir títols de Formació Professional o certificats de professionalitat. A tall d'exemple, la patronal remarca que, els darrers tres anys, orientat amb aquesta finalitat personal en actiu dels sectors del metall, de la construcció i instal·lacions. Així, enguany s'ha apostat per posar el focus en el sector de la salut i l'atenció a les persones, per continuar enfortint el teixit laboral de la comarca.

Per tot plegat, i tenint en compte "l'alta demanda i l'èxit dels programes", l'ACEB "continua oferint aquests serveis d'assessorament durant tot el 2026", clouen en l'escrit.

