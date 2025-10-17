Ocell de Foc incideix en l'atenció juvenil des del prisma del benestar emocional

La Xarxa Ocell de Foc del Berguedà, Osona i Lluçanès ha impulsat la celebració d'una jornada formativa per incidir en una atenció que vetlli pel benestar emocional dels joves. Les tècniques del servei coincideixen a destacar l'èxit del nucli intercomarcal, per la seva capacitat d'ocupar els buits assistencials i per vincular els serveis de les tres comarques, fent passos endavant any rere any.
Des de les 09.30 hores i fins a les 14.00, l'Espai Jove de Berga s'ha convertit en l'epicentre de les sessions i tallers impartits sota el paraigua d'Ocell de Foc. Hi han participat una seixantena de professionals de branques diverses, com els serveis a la joventut, la salut, l'ocupació, la formació, l'oci i el lleure o entitat del tercer sector, esdevenint una proposta multidisciplinària. Ara bé, tots tenen en comú el seu contacte directe amb el col·lectiu juvenil, i poden contribuir a detectar, de forma coral, un jove que presenti un malestar emocional.
"Es tracta d'un espai per formar-nos, per incidir en la salut mental i plantejar les intervencions. També és una oportunitat per a poder-nos revisar, sigui quin sigui l'àmbit des del qual acompanyem les persones, per tal que puguem fer aquest treball d'acompanyament adient a les necessitats dels joves", ha valorat la tècnica berguedana del programa, Núria Artero. Per la seva banda, la tècnica d'Osona, Carlota Noguera, ha precisat que aquesta activitat i totes les trobades de la xarxa tenen per finalitat "sumar la visió i experiència de tots els professionals implicats, de les tres comarques".
Aviat farà tres anys que el projecte es va posar en marxa amb aquest nucli intercomarcal. Segons Artero, les relacions establertes i la feina executada han permès fer possible "un nucli molt consolidat" que és un "bon exemple del treball en xarxa". De fet, Noguera creu que aquesta iniciativa "està en el camí de la consolidació" i que trobades tan participades com la d'aquest divendres serveixen per "escenificar" aquesta unió i compromís.
I quins són els assoliments de la Xarxa Ocell de Foc que les tècniques destaquen? Principalment, la capacitat d'entendre la realitat territorial, posant en contacte els recursos i impulsant serveis que no existien. "Ocell de Foc ha intentat buscar aquests espais on poder sumar amb totes aquelles actuacions i intervencions que es feien, i sobretot no duplicar", ha explicat Noguera, qui valora que l'èxit de la xarxa és que ha sabut "complementar i crear relacions coordinades i col·laboratives, que puden ajudar a les persones joves dels diferents territoris".
En aquest sentit, les tècniques han posat en relleu els avenços en aquesta segona edició dels cicles d'actuació de la proposta, per tal de fer passos endavant en algunes de les mancances detectades en la primera edició. D'una banda, gràcies a la incorporació de Cuidem Lluçanès, s'ha pogut aportar una mirada preventiva "a través d'activar espais autoorganitzats a la comunitat" que més endavant podran servir perquè els assistents "s'organitzin i es puguin acabar constituint com a associació, cooperativa o com una forma de futur treball", indica Noguera. D'altra banda, també s'ha mirat de deixar més de banda l'aspecte tècnic de les jornades, en benefici de sessions més explicatives i en primera persona.
El programa s'adreça a persones d'entre 16 i 30 anys, tot i que el sistema també té capacitat, gràcies a aquests contactes vius, de dirigir als serveis que necessitin les persones fora d'aquesta franja. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i que al Berguedà encapçala la Fundació Horitzó.