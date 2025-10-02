Ramon Canal pren el relleu de Dolors Grau al capdavant de l'Exploratori

L'Exploratori dels Recursos de la Natura té nou director. Es tracta de Ramon Canal Corretger, professor i investigador adscrit al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC al Campus Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Canal pren el relleu de Dolors Grau Vilalta, que s'ha jubilat aquest mes de setembre.
"Assumeixo el repte de dirigir l'Exploratori després de l'exemple de tots els anys que la Dolors l'ha tirat endavant i l'ha fet créixer", ha declarat el nou director. L'anunci s'ha fet aprofitant la presentació als mitjans del nou projecte de difusió científica sota el paraigua del BiblioLab (Xarxa de Biblioteques Municipals), en el qual l'Exploratori és un dels agents impulsors. Així, s'escau que és una de les darreres iniciatives que ha liderat Grau com a principal responsable de l'òrgan.
Tal com ha compartit el nou director, "ja fa deu anys que soc part del Consell Impulsor de l'Exploratori i he anat participant de les activitats", i arran de la jubilació de la seva companya "és el moment d'entomar el relleu i fer que l'Exploratori continuï endavant". "Volem continuar treballant amb l'Ajuntament, la biblioteca i altres entitats del Berguedà que al llarg dels anys hem col·laborat", ha asseverat Canal, qui ha detallat que "no esperem canvis, potser una altra manera de fer, però crec que l'èxit està demostrat i, per tant, si ja funciona millor no canviar-ho". En definitiva, el director exposa que "coincideixo en l'objectiu d'apropar la ciència a la ciutadania".
Per la seva banda, Grau ha confirmat que el rectorat de la UPC "ja n'està al corrent de tot" i que manté el seu interès perquè l'Exploratori mantingui la seva activitat. "El deixo en bones mans", ha reiterat. El canvi de direcció s'ha fet efectiu amb l'entrada del mes d'octubre. Sigui com sigui, la ja docent jubilada ha mostrat la seva voluntat de mantenir-se lligada a l'ens: "L'altre dia algú em deia que una cosa és jubilar-se i l'altra retirar-se, i jo espero i desitjo tenir una jubilació activa, per poder, si tot va bé, continuar participant en les activitats de l'Exploratori".
L'Exploratori dels Recursos de la Natura és un projecte territorial de la UPC conjuntament amb l'Ajuntament de Berga, que té per objectiu fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, a més de promoure la formació superior a la comarca del Berguedà. La iniciativa emblema de l'òrgan és la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura, uns cursos reconeguts com a crèdits ECTS per als estudiants de la UPC que cada edició s'enfoquen en diferents matèries, disciplines i àmbits vinculats al medi natural. També destaquen propostes com la Fira del Coneixement, el Fòrum de Joves Talents de Catalunya o la Nit de la Recerca de Berga, entre altres.