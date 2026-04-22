Albert Sánchez Piñol trenca el tabú i firmarà exemplars per primer cop aquest Sant Jordi

Albert Sánchez Piñol s'estrenarà enguany firmant exemplars de la seva última publicació per Sant Jordi. Així és, fins ara, l'escriptor no s'havia assegut mai a cap paradeta per signar llibres durant la festa de la rosa i el llibre. Sí que ho farà aquest 23 d'abril, tot i que només en una parada: a l'Espai Abacus de Barcelona. L'autor va publicar el passat febrer Després del naufragi, una novel·la d'aventures que imagina com seria la seqüela del clàssic Moby Dick, d'Herman Melville.
Concretament, Sánchez Piñol estarà signant exemplars d'11 a 13 hores a la parada d'Abacus del carrer Còrsega, a la capital catalana. La novel·la que acaba de publicar, Després del naufragi, és de l'editorial Univers, que fa tot just uns mesos es va integrar a la cooperativa.
Aquest serà el primer cop que l'autor participarà en la Diada en aquest aspecte. Fa un any, Sánchez Piñol explicava al Cafè d'Idees de Gemma Nierga el motiu per què no li agrada firmar exemplars. "Jo sempre he dit que Sant Jordi és el millor dia de l'any fins que publiques el teu primer llibre, perquè canvies de bàndol", va apuntar llavors. L'autor va confessar que té fòbia social: "La gent i les multituds m'atabalen, i les multituds d'escriptors també". Alhora, va reivindicar que caldria celebrar Sant Jordi "365 dies a l'any" i no només un dia.
D'altra banda, en relació amb l'auge de publicacions els dies previs a la Diada, l'autor també va lamentar que la festa "s'hagi convertit en una competició". "El fet d'escriure un llibre és una activitat solitària en què competeixes, com a molt, amb tu mateix. I en això som responsables, còmplices i víctimes tots: autors, editors, periodistes", va assenyalar.
Una novel·la inspirada en els «capitans» Puigdemont i Junqueras
Després del naufragi busca tancar el cercle que ell mateix va obrir amb Victus el 2012. L'autor defensa que el nou llibre sobretot és una "faula política", amb ressonàncies dels esdeveniments dels últims anys a Catalunya. "Es podria dir que, literàriament, el procés comença amb Victus i acaba amb Després del naufragi", va defensar l'autor en una entrevista a l'ACN.
La novel·la reprèn el fil de Moby Dick, començant amb l'última frase amb què acaba el clàssic de mitjans del segle XIX. A partir del fet que tant el protagonista com l'antagonista sobreviuen, Sánchez Piñol reconstrueix com continuaria, en una trama que barreja els ambients inquietants i les reflexions filosòfiques. Segons els editors, es tracta d'una "novel·la d'aventures" però, al mateix temps, "una fotografia dels últims 20 anys" del país.