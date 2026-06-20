Barcelona celebra 50 anys de la fi de la dictadura amb un «bombardeig» de poemes sobre la Catedral

Barcelona ha celebrat aquest dissabte a la tarda 50 anys de la fi de la dictadura en 1975 amb un "bombardeig" de poemes en la zona de la Catedral, en la plaça Nova, un dels veïnats més castigats per la Guerra Civil, que de 1937 a 1939 va rebre 1.903 impactes i més d'un milió de quilos de bombes, que van causar més de 2.700 morts i 7.000 ferits. La iniciativa Bombardeig de Poemes, del col·lectiu xilè Casagrande i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, ja ha passat per 9 ciutats del món, com va avançar el Govern aquesta setmana en un comunicat.
Al voltant de les 20.30 un helicòpter ha sobrevolat els voltants de la Catedral i ha llançat 100.000 poemes relacionats amb la llibertat com a idea principal com a acció simbòlica i pacifista, transformant un acte violent en un espai de cultura. Els textos estan escrits per 50 poetes catalans i 50 xilens, estan relacionats d'algun mode amb la llibertat i estan impresos tant en castellà com en català.