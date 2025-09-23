El català també es troba en emergència als concerts de la Mercè

La cultura és un dels àmbits en què el català ha de lluitar per fer-se un lloc. La música en llengua catalana es troba en un moment d'auge, però això no es tradueix en els concerts de la Mercè, una de les festes majors més multitudinàries del país. Així ho reflecteix un estudi de Plataforma per la Llengua que ha analitzat la programació de les festes de Barcelona.
Segons detalla l'entitat, la programació de la Mercè posa en evidència "la situació d'emergència" del català a Barcelona. La llengua pròpia de la ciutat i del país continua sent minoritària en els concerts previstos. Dels 108 previstos, només 29 són en català (el 26,8% del total) i uns altres set tenen alguna cançó en català (6,5%).
Plataforma per la Llengua detalla que el festival BAM ofereix 45 concerts dels quals només dotze són en català i tres de manera parcial. Per altra banda, el festival Cultura Viva Barcelona compta amb dotze concerts dels quals només tres són en català i un parcialment. Per últim, el festival Música Mercè té 51 concerts programats, dels quals només catorze en català i tres de manera parcial.
Plataforma per la Llengua vol més català a la Mercè
L'entitat denuncia la "complicitat" de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de pactar la programació on la llengua catalana té menys presència que altres. Cal dir que, comparat amb el 2024, enguany hi ha un augment de la presència del català. Al festival BAM, per exemple, es passa del 18% al 33% en un any.
Plataforma per la Llengua celebra els petits avenços, però recorda que encara és un percentatge molt llunyà del que hauria de tenir el català a la festa major de Barcelona. Per evitar que la minorització del català torni a repetir-se, l'entitat demana a l'Ajuntament que marqui uns criteris que estableixin "l'ús preferent" del català a tots els actes culturals de la ciutat. "La llengua de la ciutat no pot tenir un paper testimonial a la Mercè", conclou l'organització lingüística.