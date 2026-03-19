El poeta mallorquí Biel Mesquida guanya el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947) ha estat guardonat amb el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. L'autor ha rebut aquest premi, que organitza Òmnium Cultural, per ser "un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres [poesia, novel·la, obra teatral, article periodístic i crítica literària]" i perquè "ho ha fet sempre en llengua catalana".
El jurat, que ha estat format per Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C.Pons Alorda, Clàudia Pujol i Enric Sòria, assegura que amb aquest guardó es reconeix "un autor lliure, actiu i defensor dels valors que ens fan humans apassionats en temps de tenebres". A banda del reconeixement, el premi va acompanyat de 20.000 euros. L'acte de lliurament se celebrarà el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
La trajectòria de Biel Mesquida s'ha centrat sempre al voltant de la literatura, la comunicació, la divulgació científica i la llengua i cultura catalanes, especialment a Mallorca, on resideix, i Barcelona, ciutat que considera contrapunt de l'illa on viu. Ha estat responsable de la secció de Ciències Biològica de la Gran Enciclopèdia Catalana, va fundar l'Associació Universitària de Gabinets de Comunicació, va crear i va dirigir Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balear. També ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació.
Una vida plena de premis
Entre les seves obres publicades figuren les novel·les L'adolescent de sal, Excelsior o el temps perdut, Vertígens, la narrativa breu Testim a la teva, Els detalls del món i Acrollam i els poemaris Matèria de cos, Els llibres de Glauc i, el més recent, Trast. Al llarg de la seva trajectòria literària, Biel Mesquida ha rebut diferents guardons, tant per la creació de novel·la com la de narrativa breu.
El primer premi el va rebre l'any 1973 per L'adolescent de sal, la qual li va valdre el Prudenci Bertrana de novel·la. El 1995 també va rebre el premi de la Crítica de narrativa catalana per l'obra Excelsior o el temps perdut. L'any següent, la mateixa obra li va valdre el premi Ciutat de Barcelona. El 1998 també va rebre el Premi Ciutat de Palma-Llorenç Villalonga de novel·la per Vertígens, i el 2006 el Premi Nacional de Literatura per Els detalls del món.