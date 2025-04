Hi haurà rànquing de més venuts, el vespre d'aquest Sant Jordi?

Llibres i roses, roses i llibres. La diada de Sant Jordi omple els carrers de vida, de color i de cultura a tot Catalunya. Tot i l'alegria que es respira arreu del país durant tot el dia, enguany marcat per la presència del sol en una jornada primaveral, la batalla per ser el més venut s'imposa a última hora de la tarda. Any rere any hi ha polèmica.

Quin autor ha aconseguit vendre més llibres? Sortirà el nom d'una escriptora novella al top 5 de la jornada o serà, un any més, un rànquing ple de cares conegudes i mediàtiques? El Gremi de Llibreters i el Gremi d'Editors són els encarregats de donar les dades el vespre de Sant Jordi, sempre amb polèmica inclosa.

El 2024, per evitar-la, van optar per fer arribar als mitjans de comunicació una llista de tendències a les llibreries. És a dir, un llistat de deu títols que s'havien venut de manera massiva als establiments catalanes durant tota la jornada. I no va ser fins uns dies després que es va fer públic el tradicional rànquing dels cinc llibres més venuts de ficció, de no-ficció i de literatura infantil i juvenil.

I la pregunta és clara: aquest vespre hi haurà rànquing o no? Enguany hi ha reculada i torna la llista dels cinc més venuts en cada categoria. El secretari del Gremi d'Editors, Josep Lafarga, confirma a Nació que avui es farà públic el top cinc, tant en català com en castellà, dels llibres de ficció, no-ficció i els infantils i juvenils més comprats durant la jornada.

Ara bé, el president del Gremi de Llibreters, Eric del Arco, demana "cautela" a tothom. "Faltarà comptar les vendes a les parades i, a més, les llibreries encara no hauran tancat", assegura amb preocupació a aquest diari. Així, tot i que aquest vespre tornarà a ser el de les batalles per col·locar el nom (i la cara!) al top 5, caldrà esperar uns dies perquè el rànquing sigui completament definitiu.