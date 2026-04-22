L'Ajuntament inaugura el primer museu al carrer de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha inaugurat aquest dimecres el Jardí Geològic, el primer museu a l'aire lliure de la capital catalana. Està ubicat a la Zona Universitària, a l'entrada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB), al carrer de Menèndez i Pelayo, en el tram situat entre Martí i Franquès i l’Avinguda de Joan XXIII, al districte de Les Corts. L'objectiu d'aquest nou espai de la ciutat és "divulgar la geologia i les Ciències de la Terra".
Tal com relaten des del consistori a través d'un comunicat, el projecte ha tingut un cost de 1,3 milions d'euros, dels quals 1,2M€ han estat finançats pels fons europeus Next Generation, atorgats a l’Ajuntament de Barcelona a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona (PSTD). El regidor de Les Corts, David Escudé, ha volgut destacar la col·laboració amb la UB amb l’objectiu de fer arribar el coneixement a la ciutadania: “Tenir un museu al carrer és la manera d’apropar l’espai públic als veïns i veïnes, i també als estudiants. Aquest projecte va néixer ja fa molts anys, i des de fa molt de temps l’Ajuntament de Barcelona hi ha col·laborat per poder apropar la divulgació de les matèries de caire universitari a la ciutadania, amb l’ajuda dels fons europeus Next Generation”.
El Jardí Geològic té un triple objectiu: esdevenir un espai docent i de divulgació de la geologia per a escoles, instituts i ciutadania, estrènyer el lligam de la universitat amb el barri i oferir un turisme descentralitzat a la ciutat. Amb una superfície aproximada de 1.830 m2, serà un espai d’ús públic però de titularitat privada, ja que serà propietat de la UB. El museu acollirà diversos espais educatius on s’exposaran materials naturals, juntament amb peces d’exposició i elements informatius relacionats amb la geologia i les ciències de la terra.
Un projecte cuinat a foc lent
El projecte del Jardí Geològic va néixer fa 20 anys per iniciativa del degà de la Facultat de Ciències de la Terra d’aleshores, Miquel Àngel Cuevas. Durant una primera etapa es van desenvolupar les idees temàtiques i museogràfiques per tal d’arribar a disposar d’un plantejament visual engrescador. Des de l’any 2008, amb un equip multidisciplinar, es va involucrar diferents actors, entre ells l’Ajuntament de Barcelona, que a l’última etapa del projecte va aportar la consolidació amb el finançament dels fons europeus. El disseny del museu ha estat a càrrec de RFArq Arquitectos, i ha comptat amb l’assessorament científic de Jordi Vives Arumí, museòleg i divulgador, i del professorat de la facultat.