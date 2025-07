L'exdirector d'«El Periódico» es recol·loca a una consultora després de ser víctima de la crisi de Prisa

Enric Hernàndez, qui va ser director d'El Periódico entre el 2010 i el 2019, ha fitxat per la consultora de màrqueting i comunicació Llorente y Cuenca (LLYC) a Barcelona. Segons ha explicat Crònica Global, el seu càrrec serà el de senior advisor dedicat als assumptes públics. El diari afirma que el nomenament ha aixecat polseguera entre els cercles polítics i mediàtics de la capital. La seva arribada ha estat provocada per la crisi sorgida al Grup Prisa, que va prescindir d'Hernàndez fa unes setamanes.

A Prisa va exercir la funció d'assessor del president de la companyia, Joseph Oughourlian, qui el febrer va decidir tallar caps després de negar-se a crear un nou canal de televisió, tal com s'incentivava des de la Moncloa. El màxim accionista de l'empresa propietària de mitjans com El País i la Cadena Ser es va distanciar del PSOE. L'empresari francès va fer fora el conseller delegat, Carlos Núñez, Hernàndez, que era molt proper al directiu, i Pepa Bueno va deixar la direcció del diari.

No és el primer cop que Hernàndez ha patit canvis laborals per qüestions polítiques. El periodista va ser designat director d'informació i actualitat a RTVE just després d'abandonar El Periódico, un càrrec fet a mida que va generar certa revolta entre els treballadors de la corpo espanyola.

Entre TVE i Prisa, un intent a la XAL

Entre el pas per TVE i l'aterratge a Prisa, el PSC va promoure, amb l'acord de Junts, que aleshores governava amb ells la Diputació de Barcelona, a Hernàndez com a conseller delegat de la Xarxa de mitjans audiovisuals locals, tal com va avançar Nació el 2022. La publicació de la notícia de l'acord per nomenar Hernàndez va desfermar turbulències internes a la formació, fins i tot amb piulades d dirigents a les xarxes, com ara Francesc de Dalmases: "No en el meu nom".

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i altres dirigents de pes que no en sabien res van traslladar a Jordi Sànchez i al grup de la Diputació, que comandava Neus Munté, el desacord. El motiu era la mala relació del periodista, que després d'El Periódico va passar per TVE, amb el sobiranisme, accentuada després dels atemptats del 17-A. Finalment, es va desestimar el nomenament d'Hernàndez, que va ser recol·locat com a assessor de la presidenta de la Diputació, Núria Marín. A la XAL es va acabar nomenant a Marc Melillas, ara director general de mitjans del Govern.

La polèmica «The nota»

En l'etapa d'Hernàndez com a director d'El Periódico va publicar un avís que els Mossos d'Esquadra haurien rebut informacions de fonts policials estrangeres (dels Estats Units) sobre un imminent atac terrorista a Barcelona. La famosa the nota va generar un malestar i un enfrontament amb el món independentista, i singularment el de Junts, que s'arrossega fins avui.

Enric Hernàndez va comparèixer aquest març al Congrés dels Diputats a la comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. El periodista es va escudar per la publicació del comunicat extern i va assenyalar el Govern, amb Carles Puigdemont al capdavant, com a principal responsable de tot plegat. Segons l'exdirector, el Govern hauria filtrat la nota per insinuar que els Mossos tenien contacte amb els serveis secrets dels EUA per vies alternatives a l’Estat i pretenia "incriminar o responsabilitzar" al govern espanyol perquè no havia avisat a les autoritats catalanes.