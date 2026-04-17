Mor Beatriz de Moura, fundadora i directora literària de l'editorial Tusquets

La fundadora i directora literària de l'editorial Tusquets, Beatriz de Moura, ha mort aquest divendres als 87 anys, segons ha confirmat l'ACN. En el càrrec al capdavant de l'empresa durant més de quaranta anys, va néixer a Rio de Janeiro el 1939, però va ser a Barcelona on va fer carrera, convertint la seva passió pels llibres en una companyia referent en el sector.
La seva trajectòria va unida a la modernitat cultural de la capital catalana en el tram final del franquisme i la transició. En el seu catàleg hi figuren autors prestigiosos com Almudena Grandes, Fernando Aramburu, Haruki Murakami, Leonardo Padura, Marguerite Duras, Javier Cercas, Milan Kundera, Albert Camus, Samuel Beckett, John Irving o Petros Márkaris, entre molts altres.
Filla d'un diplomàtic, es va llicenciar en Traducció literària i Història per la Escola d'Intèrprets de Ginebra, ciutat on va cursar també Ciències Polítiques i Socials. Va començar a treballar en el món editorial simultaniejant col·laboracions amb l'editorial Gili i el Salvat, fins que l'any 1964 Esther Tusquets, amb qui havia treballat fent traduccions de llibres infantils, li va oferir incorporar-se a l'editorial Lumen, que acabava de fundar. De fet, va ser a través d'aquesta relació que va conèixer el que acabaria sent la seva parella, l'arquitecte Oscar Tusquets, amb qui va fundar la seva pròpia editorial, Tusquets Editors.
Des de la seva fundació, l’editorial ha seguit com a criteri la reivindicació de les avantguardes, la promoció del debat intel·lectual i la presentació de noves veus de la literatura en castellà i internacionals. La seva trajectòria va unida a noms com Luis Landero, Arthur Mille, Ida Vitale, Luis García Montero, Ramiro Pinilla, Henning Mankell, Jorge Semprún, Antonio Orejudo, Rafael Reig, Luis Sepúlveda o E.M. Cioran, entre molts altres.
El 1977 va patir una crisi que va superar transformant-se en societat anònima i amb l’entrada d’Antonio López Lamadrid com a director comercial. Amb filials a Mèxic i a l’Argentina, entre el 1995 i el 2000 es va lligar als grups RBA i Planeta.
De Moura va traduir personalment des dels originals en francès Els testaments traïts, La lentitud, La identidad i La ignorancia de l'escriptor txec i francès Milan Kundera. Entre altres distincions, ha rebut la Creu de Sant Jordi l'any 2006. També va ser nomenada Cavaller de l'Orde de les Arts i les Lletres pel Ministeri de Cultura francès (1998) i va ser membre del jurat del Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats i jurat del Premi Fundación José Manuel Lara Hernández. Va donar la seva biblioteca particular a la Universitat Pompeu Fabra i, l'any 2017, l'arxiu de l'editorial a la Biblioteca Nacional d'Espanya.