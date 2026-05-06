Mor Soledad Gallego-Díaz, la primera directora d'«El País», als 75 anys

Soledad Gallego-Díaz ha mort aquest dimarts als 75 anys d'edat, segons ha informat El País. La periodista es va convertir en la primera dona a ser directora d'aquest mateix diari, que fa només dos dies celebrava els seus 50 anys a Barcelona. Gallego-Díaz va dedicar tota la seva vida professional a El País, on també va ser corresponsal en diferents ciutats del món.
El 2018, la periodista va passar a ocupar la direcció del rotatiu, càrrec que va mantenir durant dos anys -fins al 2020- i que la va convertir en la primera dona al capdavant del diari. La major part de la seva carrera va ser cronista política i parlamentària. D'altra banda, va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Durant els seus últims anys de vida, va publicar una columna setmanal al suplement Ideas i també va col·laborar a la Cadena Ser.
Gallego-Díaz va estudiar periodisme a l'Escola Oficial de Madrid i va començar la seva trajectòria professional a l'Agencia Pyresa, quan encara hi havia la dictadura franquista. També va informar de la Transició a Cuadernos para el Diálogo i per a El País mateix.
Des del diari del grup Prisa la defineixen com "un dels pilars ètics i professionals, dins i fora d’El País, per a diverses generacions de periodistes que van trobar en aquesta dona, càlida i dura alhora, un referent en els temps confusos i apassionants que ha viscut aquest ofici en les darreres dècades".
En aquest sentit, Gallego-Díaz va rebre nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, com ara el Premi Francisco Cerecedo, el Premi Salvador de Madariaga, el Premi de Periodisme Cirilo Rodríguez, el Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere o el Premi Ortega i Gasset a la Trajectòria Professional. "Cap reconeixement ni cap càrrec a la redacció la van fer apartar de la reportera que sempre va ser: una periodista valenta, que creia en la informació lliure, en la cerca de la veritat i en la importància del periodisme per millorar la societat", ressalten des del rotatiu.