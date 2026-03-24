Altre cop, indignació i escarafalls des de l'Aragó per un nou episodi del cas Sixena. El govern aragonès veu en la querella que volen presentar cinc exconsellers catalans de Cultura contra el trasllat dels murals de Sixena que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) un “agreujament del conflicte”. El director general de Cultura aragonès, Pedro Olloqui, ha comparegut abans que es presenti admetent que sense conèixer els “detalls jurídics” de la mateixa, ja saben la intenció que té per les declaracions de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas.
En aquest sentit, ha anunciat que donaran suport als aragonesos que es vegin involucrats en la querella. Segons Olloqui, la querella que es vol presentar té un “caràcter polític intimidatori” i és “inacceptable” perquè “traspassa els límits de l’estat de dret i la política”. El director general de Cultura de l’Aragó ha lamentat que a l’acte anunciat per aquest dimarts amb els exconsellers també s'hi prevegi la intervenció de l’expresident Carles Puigdemont.
Olloqui ha defensat que el Tribunal Suprem ja ha dictaminat que la titularitat dels béns està reconeguda a l’Aragó i que hi ha la obligatorietat de traslladar-los de forma immediata. Així mateix, ha assegurat que els tècnics i el director de MNAC ja van reconèixer durant el procés que la viabilitat del trasllat era possible. Per aquest motiu considera que actualment només queda per determinar si el trasllat es pot fer en set o 18 mesos.
Crítiques a Urtasun i al Museu de Lleida
D’altra banda, Olloqui ha aprofitat la compareixença per lamentar la negativa del Museu de Lleida i de MNAC de cedir a l’Aragó cinc taules de l’altar major de Sixena que havien estat sol·licitades des del govern aragonès per a una exposició temporal. Olloqui creu que si la petició hagués vingut d’un altre lloc, hauria estat favorable i això demostra la voluntat de “no col·laborar” de les institucions catalanes.
Finalment, Olloqui ha parlat del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i ha considerat que ha pres part dels “interessos independentistes” després que s’hagi manifestat a favor de l’opinió dels tècnics del MNAC amb relació al trasllat dels murals. Segons Olloqui, el ministre “mai ha parlat ni ha escoltat als tècnics aragonesos, només als catalans”.