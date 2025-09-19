Pas endavant amb el català d'un gran fabricant de productes musicals

El català continua creixent en l'àmbit del consum. Plataforma per la Llengua ha anunciat un nou "èxit lingüístic" amb un important pas endavant d'un gran fabricant de productes musicals. Segons ha comunicat l'entitat, l'empresa japonesa AIWA ja ofereix manuals en català per a més de 120 productes d'alta fidelitat musical.
"És un pas gegant per normalitzar la llengua en el sector tecnològic", ha considerat l'entitat. La decisió de l'empresa té l'origen en la fira d'empreses emergents i d'innovació 4YFN, que es va celebrar en el marc del Mobile World Congress del 2024. En aquest espai, Plataforma per la Llengua va contactar amb AIWA per demanar-los que es comprometessin a incorporar el català en la seva activitat i en els materials d'atenció al consumidor.
Després d'aquelles converses, ara s'ha aconseguit el primer avenç. Els manuals d'ús en català ja es troben disponibles a més d'un centenar de productes en igualtat de condicions amb altres idiomes. És un primer pas, però no és definitiu: Plataforma per la Llengua també demana que el català sigui incorporat al web de l'empresa japonesa i que faci créixer la presència de la llengua en tots els seus àmbits d'acció.
L'entitat defensa que cada avanç en matèria d'augmentar la presència del català recorda que "la pressió i la perseverança donen resultats". "El català no és prescindible: té dret a tenir presència a la indústria tecnològica", ha conclòs l'entitat en un missatge a través de les xarxes socials.
Els manuals en línia dels cotxes, en català
En un altre sector, el Departament de Política Lingüística ha anunciat fa unes setmanes que Audi és la dissetena marca de cotxes que ja ha publicat els primers manuals de propietari en línia. Des del Govern ja avancen que en els pròxims mesos hi haurà més marques i models que presentaran els manuals d'instruccions en la llengua catalana.
En total, ja són 17 marques de vehicles que disposen de manuals d'instruccions en línia en llengua catalana. A més d'Audi, la resta de fabricants amb aquesta inclusió del català són Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Silence, Skoda, Tesla, Toyota i Volkswagen.