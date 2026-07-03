Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 4 i 5 de juliol

En un obrir i tancar d'ulls, ja ha passat la meitat de l'any i som al primer cap de setmana de l'estiu. Aquest 4 i 5 de juliol, Catalunya s'omple de plans lúdics i culturals amb propostes per a tots els gustos i les edats: des d'anar a visitar un museu, passejar per la festa major del poble del costat o anar a veure com el Tour de França dona el tret de sortida des de Barcelona. Aquest és el recull de plans que hem preparat des de Nació.
Plans a Barcelona
La capital catalana acull aquest cap de setmana les primeres tres etapes del Tour de França 2026. Pel que fa a dissabte, els ciclistes faran un contrarellotge per equips que connectarà la Plataforma Marina del Fòrum amb l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Diumenge, tot i que la cursa sortirà de Tarragona, tornarà a acabar a Barcelona, al Castell de Montjuïc. Per això, una bona opció sempre és anar a veure com el pilot arrenca o arriba a la meta. Aquí podeu consultar les afectacions viàries i el calendari.
D'altra banda, fa uns dies va començar la 50a edició del Grec Festival, que enguany compta amb una programació de 99 espectacles i que se celebra del 29 de juny al 31 de juliol. En aquesta edició destaquen noms internacionals de primera línia com els de Calixto Bieito, Anne Teresa De Keersmaeker, Angélica Liddell, Christiane Jatahy o Hofesh Shechter. Consulteu tota la programació aquí.
A més, aquest divendres comença la Festa Major del barri del Carmel, i hi haurà exposicions, concerts, exhibicions esportives i artístiques, balls, àpats populars i correfoc, entre d'altres. Les festes s'allargaran fins al pròxim diumenge 12 de juliol. Més informació aquí.
Finalment, recorda que cada primer diumenge de mes alguns museus de la ciutat com el Museu Picasso, el Museu Blau, el MNAC, el Museu del Disseny o el CCCB tenen entrada gratuïta. Consulteu tots els detalls aquí.
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