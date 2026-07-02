Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 3, 4 i 5 de juliol

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 3, 4 i 5 de juliol a les nostres comarques.
Vic: Festa Major 2026
Del 27 de juny al 12 de juliol se celebra la Festa Major de Vic 2026. La rauxa i la disbauxa s'instal·len a la ciutat, on s'ha preparat un programa amb més de 100 actes i activitats per a tots els públics i farcides de tradició i cultura popular. Aquest cap de setmana és el torn d'algunes de les propostes imprescindibles per gaudir de la festivitat, com la Diada de Sant Miquel dels Sants -patró de la ciutat-, el diumenge 5 de juliol. Abans, però, serà el torn de la Gran Final de la Lliga per la Llengua, divendres 3 de juliol; o el Bullici de Festa Major i la Cronoescalada, el dissabte 4 de juliol.
- Què? Festa Major de Vic
- Quan? Del 27 de juny al 12 de juliol
- On? Vic
Vic: Visita guiada a les Adoberies
Aquest dissabte 4 de juliol a les 11:00 hores del matí té lloc a Vic una visita guiada a les Adoberies amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania la història d'un espai que ha marcat per sempre la ciutat. El recorregut i l'explicació és a càrrec de l'associació Vic Informadors.
- Què? Visita guiada a les Adoberies
- Quan? Dissabte 4 de juliol
- On? Vic
- Més informació i reserva de places al 672510689
Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Sant Julià de Vilatorta: Estiu Set Fonts
Els divendres de juliol al vespre, el Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta acull música en directe perquè corri l'aire amb el cicle Estiu Set Fonts. Aquest divendres 3 de juliol serà el torn de TRI&2, que arriben al poble per convertir la nit en un concert-karaoke amb música en directe, amb el públic com a protagonista.
- Què? Estiu Set Fonts
- Quan? Divendres de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Roda de Ter: Estiu a la Fàbrica
La Fundació Miquel Martí i Pol presenta la 6a edició del festival cultural Estiu a la fàbrica, que tindrà lloc els dies 4 i 5 de juliol als jardins de l'antiga fàbrica La Blava de Roda de Ter.
- Què? Estiu Set Fonts
- Quan? Divendres de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès: